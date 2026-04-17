Vodiči pozor: Na R1A Nitra - Kynek začínajú dopravné obmedzenia a presmerovanie dopravy

Dopravné obmedzenie na križovatke R1A Nitra - Kynek. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Nitrianska polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na križovatke R1A Nitra - Kynek. Prvá etapa rekonštrukčných prác na križovatke sa začína v sobotu 18. apríla o 5.00 h. Práce potrvajú do nedele 19. apríla približne do polnoci, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Z dôvodu rekonštrukčných prác vozovky budú uzatvorené vetvy križovatky v smere z R1A na Nitru - Kynek/Hlohovec (odbočovací pruh). Doprava bude presmerovaná na križovatku Nitra - Mlynárce. V smere z Hlohovca na R1A smer Nitra/Topoľčany (pripájací pruh) bude doprava vedená cez Nitru na križovatku Nitra - Mlynárce. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.