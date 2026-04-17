Občianske združenia žalujú štát: Sporná PVE ako významná investícia bez verejného záujmu

BRATISLAVA - Občianske organizácie Združenie Slatinka, Klima Fokus a Via Iuris sa obrátili so žalobou na správny súd v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou (PVE) Málinec - Látky. Dôvodom je porušenie verejného záujmu na ochranu životného prostredia zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a vlády pri schvaľovaní PVE ako významnej investície. Informovala o tom Via Iuris.
Ohrozenie pitnej vody
„Považujeme za výsmech, že sa o projekte takýchto rozmerov, ktorý ohrozuje zdroj pitnej vody pre 63.000 ľudí, rozhodlo absolútne netransparentne a v rozpore so zákonom. Vyhlásiť elektráreň za významnú investíciu bez preukázania prínosu a okamžite tým zablokovať majetok ľuďom v regióne, je neprijateľné a možno to nazvať svojvôľou štátu,“ uviedli zástupcovia organizácií.
Žalobcovia žiadajú zrušiť uznesenie vlády, ako aj následné osvedčenie, ktoré MŽP vydalo vodohospodárom o tom, že PVE je významnou investíciou. Dňom vydania uznesenia totiž vzniklo vodohospodárom predkupné právo na dotknuté pozemky. „Vlastníci majú už dnes na listoch vlastníctva plomby, a sú tak reálne obmedzení na svojich právach,“ podotkli organizácie. Rezort a vláda podľa žaloby postupovali v rozpore so zákonom o významných investíciách, keďže nesplnili základné zákonné predpoklady a nepreukázali existenciu verejného záujmu na realizácii tohto projektu.
Pochybnosti o právomoci ministerstva
O žiadosti Vodohospodárskej výstavby tiež podľa zástupcov rozhodovalo nepríslušné ministerstvo, keďže energetika patrí do pôsobnosti rezortu hospodárstva. „MŽP nemôže byť orgánom príslušným na posudzovanie, či investičný projekt, ktorý má byť integrálnou súčasťou energetickej infraštruktúry, je významnou investíciou vo verejnom záujme. Rezort totiž môže posudzovať verejný záujem len z hľadiska ochrany životného prostredia a pre oblasť energetiky nedisponuje dostatkom odborných kapacít, vedeckých, odborných ani iných informácií,“ skonštatovali.
Organizácie si myslia, že realizácia tohto projektu by priamo ohrozila zdrojovú oblasť pitnej vody. Postupom štátu došlo podľa nich aj k porušeniu práva na informácie o vode ako súčasť práva na vodu.
V žalobe občianske združenia namietajú aj argumentáciu ministerstva, že projekt je kľúčový pri plnení klimatických záväzkov SR. „Práve MŽP SR aktuálne výrazne brzdí rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v celej škále - od mapovania cez plánovanie, povoľovanie až po legislatívu a jej implementáciu. Je zjavné, že tu nie je politická vôľa na systematické presadzovanie klimatických riešení. Keďže Slovensko v rozvoji OZE a klimatických cieľoch zlyháva, deklarovať projekt Málinec za strategicky významný, bez odborného podloženia, je zavádzajúce,“ uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.