Zrušený miliónový tender na PVE Málinec: Taraba uvádza veci na pravú mieru a hovorí o novej politickej kultúre

BRATISLAVA - Okolo plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky je opäť rušno. Po tom, čo štátny podnik Vodohospodárska výstavba zrušil verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu za 1,3 milióna eur, sa do ministra životného prostredia Tomáša Tarabu obula opozícia. Šéf envirorezortu však kritiku odmieta a tvrdí, že namiesto predražených ponúk od súkromníkov zvolil cestu zapojenia slovenských vedeckých kapacít, čím štát ušetril nemalé finančné prostriedky.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) zrušil tender na podklady pre elektráreň Málinec začiatkom apríla. Dôvodom bolo, že uchádzač s najnižšou cenou nesplnil podmienky a ostatné dve ponuky výrazne prevyšovali predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola stanovená na 1,3 milióna eur.
Minister Tomáš Taraba vo svojom videu na sociálnej sieti vysvetlil, že išlo o vedomé rozhodnutie nepokračovať v predraženom obstarávaní. „My sme si povedali, že nie sme ochotní dať za to viac ako 1,2 milióna eur. Ponuky prišli na 1,8 milióna eur,“ uviedol minister.
Podľa Tarabu rezort zvolil alternatívny postup, ktorý má posilniť domáci vedecký sektor. Časť kľúčovej štúdie podľa jeho slov zadali slovenskej vysokej škole. Minister tvrdí, že vďaka tomuto kroku ušetrili státisíce eur a namiesto súkromných firiem dostali zákazku slovenské vedecké kapacity.
Opozícia hovorí o zlyhaní a ohrození vody
Na zrušenie tendra okamžite reagovala opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Tá tvrdí, že minister nie je schopný úspešne zrealizovať ani proces obstarávania a jeho zámer „stojí doslova na vode“. Opozícia dlhodobo kritizuje projekt kvôli obavám z ohrozenia strategického zdroja pitnej vody a chýbajúcemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA).
Vodohospodárska výstavba však ubezpečuje, že zrušenie konkrétneho tendra neznamená zastavenie prác na celom projekte. Na štúdii uskutočniteľnosti sa naďalej pracuje a práve tá má dať definitívnu odpoveď na otázku, či a akým spôsobom sa bude prečerpávacia elektráreň realizovať.
Projekt PVE Málinec - Látky má od vlády štatút významnej investície. Ministerstvo životného prostredia to odôvodňuje kritickou časovou tiesňou a potrebou posilniť energetickú stabilitu Slovenska. Podľa Tarabu ide o najväčšiu ekologickú a ekonomickú príležitosť pre región stredného Slovenska za posledné desaťročia.