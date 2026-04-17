A je to tu! ZOO hľadá mená pre záchránené medvedie sestry: Zapojila aj verejnosť, môžete HLASOVAŤ

BOJNICE - Malé medvedie sestry, ktorých sa po zastrelení matky ujali ošetrovatelia v bojnickej zoologickej záhrade, sú v ich opatere už dva mesiace. Za tento čas si získali srdcia tisícov ľudí. Mená však stále nemajú. To sa zoo rozhodla zmeniť a zapojila do toho aj verejnosť.
Zoologická záhrada zverejnila na sociálnej sieti príspevok, v ktorom dala ľuďom možnosť hlasovať za mená pre dve osirelé medvedie sestry. Na výber majú z dvoch možností, napísať však môžu aj svoj vlastný návrh.
Prvým variatnom sú mená Lada a Vesna. "Mená inšpirované slovanskou symbolikou a prírodou. LADA vyjadruje ochranu, harmóniu a pokoj. VESNA jar, nový život a sviežosť. Spolu hovoria o ťažkom začiatku a zároveň novej šanci na život," napísala zoo.
Druhou možnosťou sú mená Elizabeth a Wednesday. "Dvojica mien, ktorú navrhli ich ošetrovateľky, pretože podľa nich sa k medvieďatám najviac hodí. ELIZABETH pôsobí jemne a vznešene, Wednesday zaujímavo, originálne a nezameniteľne," uviedli.
Hlasovať môžete priamo na facebookovej stránke zoo do 19. apríla. "Veríme, že nech budú v budúcnosti kdekoľvek, príbeh slovenských medvieďat bude pokračovať aj naďalej už len tou pozitívnou cestou," uviedli.