Volebný škandál na Slovensku? Ombudsman odhalil vážne chyby: Hlasy mnohých nemajú rovnakú váhu

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa obrátil na poslancov Národnej rady SR s návrhmi na posilnenie rovnosti volebného práva vo voľbách do orgánov samospráv a krajov. Cieľom opatrení je zabezpečiť, aby každý hlas voliča mal rovnakú váhu a nedochádzalo k deformáciám volebnej súťaže. Informoval o tom hovorca VOP Branislav Gigac.
Ombudsman navrhuje balík legislatívnych opatrení, ktoré majú odstrániť nedostatky súčasnej právnej úpravy a zabezpečiť efektívnu ochranu rovnosti volebného práva v praxi. Poukázal na spresnenie textu súčasného pravidla, aby sa volebné obvody a počty v nich volených poslancov určovali pomerne k počtu obyvateľov o jednoznačnú definíciu, že na každého poslanca zastupiteľstva má pripadať približne rovnaký počet obyvateľov. „Hoci je toto pravidlo platné už dlhodobo a takýto výklad opakovane podal aj Ústavný súd SR, samosprávy ho napriek tomu nedodržiavajú,“ uviedol Gigac.
Ďalej by podľa VOP malo určovanie volebných obvodov prebiehať v dostatočnom časovom predstihu. „Po novom by obce a samosprávne kraje mali mať povinnosť určiť a zverejniť volebné obvody najneskôr jeden rok pred skončením volebného obdobia. Takéto riešenie vytvára priestor na dôslednú kontrolu zákonnosti prijatých rozhodnutí a umožňuje ich prípadnú nápravu ešte pred konaním volieb,“ vysvetlil hovorca.
Dobrovodský chce tiež posilniť úlohu prokuratúry. Navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej majú orgány územnej samosprávy rozhodnúť o proteste prokurátora proti uzneseniu o utvorení volebných obvodov, a to na 15 dní oproti súčasným 60 dňom. Cieľom je podľa hovorcu zabrániť prieťahom, ktoré by mohli znemožniť účinný zásah pred voľbami.
Zrýchlené rozhodovanie súdov
Na tieto zmeny nadväzujú aj návrhy v oblasti správneho súdnictva. „Verejný ochranca práv navrhuje krátke a presne určené lehoty na podanie správnej žaloby, rozhodovanie správnych súdov aj konanie o kasačnej sťažnosti. Správne súdy by mali o týchto veciach rozhodovať v zrýchlenom režime, aby bolo možné zabezpečiť včasnú ochranu zákonnosti, a to ešte pred uskutočnením volieb,“ priblížil Gigac.
Podnet vychádza z prieskumu dodržiavania rovnosti volebného práva, ktorý ombudsman realizoval uplynulý rok. Prieskum sa zameral na spôsob určovania volebných obvodov a ich súlad s princípmi vyplývajúcimi z Ústavy SR. Preskúmal všetky samosprávne kraje a desiatky obcí a miest. Zistenia poukázali na systémové nedostatky. V prevažnej väčšine skúmaných prípadov dochádzalo k porušovaniu princípu rovnosti volebného práva. Hlasy voličov v jednotlivých volebných obvodoch nemali podľa VOP rovnakú váhu, pričom v niektorých prípadoch bol rozdiel niekoľkonásobný. „Takýto stav je v rozpore so základným právom na rovné volebné právo a má priamy dosah na spravodlivosť volebnej súťaže,“ tvrdí.