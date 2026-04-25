Ďalšia mega investícia: Google plánuje vložiť až 40 miliárd dolárov do AI startupu Anthropic

WASHINGTON/SAN FRANCISCO - Spoločnosť Anthropic, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou, v piatok potvrdila, že americký technologický gigant Google do nej plánuje investovať až 40 miliárd dolárov. Informuje o tom agentúra AFP.
Investícia nadväzuje na spoluprácu, v rámci ktorej startup plánuje využívať špeciálne čipy od spoločnosti Google a jej cloudové služby pri prevádzkovaní svojich technológií. Nemenovaný predstaviteľ spoločnosti Anthropic potvrdil pre agentúru AFP, že dohoda predpokladá počiatočnú investíciu vo výške 10 miliárd dolárov, pričom zvyšných 30 miliárd vyplatí Google v závislosti od splnenia stanovených výkonnostných cieľov.
Amazon rozširuje spoluprácu s Anthropic
Oznámenie prichádza len niekoľko dní po tom, ako americká technologická spoločnosť Amazon informovala o svojich plánoch podporiť spoluprácu so startupom Anthropic novou investíciou vo výške 5 miliárd amerických dolárov s tým, že v prípade dosiahnutia cieľov investuje ďalších 20 miliárd dolárov. Startup sa na druhej strane zaviazal, že počas najbližších desiatich rokov vynaloží viac než 100 miliárd dolárov na služby Amazon Web Services (AWS).
Anthropic patrí v oblasti umelej inteligencie k popredným hráčom, ktorí investujú desiatky miliárd dolárov do výpočtovej infraštruktúry. Po nedávnom spore s Pentagónom, keď spoločnosť bola vzhľadom na odmietavý postoj k využívaniu svojich AI modelov na vojenské účely zaradená na zoznam subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť, navštívil Biely dom jej generálny riaditeľ Dario Amodei, pričom rokovania sa niesli v priateľskom duchu.
Nový model vyvoláva bezpečnostné obavy
Začiatkom mesiaca startup predstavil svoj najnovší model umelej inteligencie Mythos, ktorý považuje za natoľko výkonný, že by mohol byť pre hackerov výhrou. K modelu má zatiaľ prístup len 40 veľkých technologických spoločností, aby mohli opraviť prípadné bezpečnostné chyby. Tento týždeň však startup uviedol, že preveruje neoprávnený prístup k modelu Mythos.