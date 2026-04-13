Firma z Tisovca podpisuje strategickú dohodu vo Vietname: Slovenské strojárstvo posilňuje globálnu pozíciu

HANOJ/TISOVEC - V rámci oficiálnej návštevy vládnej delegácie Slovenskej republiky vo Vietname vedenej predsedom vlády Róbertom Ficom, ktorej súčasťou je aj viac ako 80-členná podnikateľská delegácia zo Slovenska a slovenských firiem dosiahla spoločnosť CSM Industry z Tisovca významný obchodný úspech.
Spoločnosť CSM Industry, tradičný slovenský výrobca špeciálnej ženijnej a záchranárskej techniky UDS z Tisovca, podpísala významnú strategickú dohodu o spolupráci s Ministerstvom verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky, pod ktoré spadá aj hasičský a záchranný systém Vietnamu.
Dohoda reaguje na rastúcu potrebu modernizácie technického vybavenia vietnamských záchranných zložiek v kontexte čoraz častejších prírodných katastrof, ako sú povodne či prírodné katastrofy a posilňuje spoluprácu medzi Slovenskom a Vietnamom v oblastiach civilnej ochrany a reakcie na mimoriadne živelné udalosti.
Na základe uzatvorenej dohody medzi spoločnosťou CSM Industry s.r.o. a Ministerstvom
verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky, vrátane jeho zložiek Police and Fire Rescue Department, bude slovenská spoločnosť dodávať špecializovanú ženijnú techniku pre potreby vietnamských bezpečnostných a záchranných zložiek. Dohoda zároveň vytvára rámec pre dlhodobú priemyselnú spoluprácu, v rámci ktorej sa počíta s postupnou výrobou a čiastočnou lokalizáciou výroby vo Vietname.
Táto moderná ženijná a záchranárska technika bude slúžiť najmä pre potreby hasičských a záchranných zložiek vo Vietname pri zásahoch v náročných podmienkach, vrátane odstraňovania následkov prírodných katastrof a krízových situácií po mimoriadnych udalostiach. Projekt má zároveň významný dopad na slovenskú ekonomiku, najmä na región Rimavská Sobota, kde vďaka tomuto kontraktu vzniknú nové kvalifikované pracovné miesta, s možnosťou zapojenia stredných škôl a posilní sa pozícia tradičného slovenského strojárstva.
„Sme radi, že slovenská zahraničná politika na štyri svetové strany otvára nové obchodné príležitosti pre slovenský priemysel v krajinách, kde kedysi Slovensko malo veľmi dobré meno. Podpis tejto dohody je jasným dôkazom, že slovenské firmy majú stále čo ponúknuť aj v náročnej svetovej konkurencii na svetových medzinárodných trhoch ako je Vietnam,“ uviedol zástupca spoločnosti Tomáš Maroš priamo z Hanoja.
„Dodávka modernej techniky, ktorú využívajú aj slovenské inštitúcie, ako Ministerstvo vnútra SR, Slovenský vodohospodársky podnik v gescii Ministerstva životného prostredia alebo aj Ozbrojené sily SR, predstavuje pre vietnamské záchranné zložky významný krok v ich modernizácii, kde majú slovenské výrobky ešte z čias Československa, veľmi silnú reputáciu," uviedol konateľ spoločnosti CSM Industry Tomáš Maroš.
„Je pre nás cťou, že vďaka zahraničnej politike a osobnej angažovanosti predseda vlády SR Róberta Fica a podpore Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa podarilo túto dohodu uzavrieť. Je to jasný príklad toho, ako spolupráca štátu, pri podpore exportu tradičných slovenských firiem a ich výrobkov môže zásadne posilňovať domáci priemysel. Táto dohoda predstavuje významný krok slovenského strojárskeho priemyslu a zároveň potvrdzuje schopnosť slovenských spoločností presadiť sa v globálnej konkurencii na trhoch v juhovýchodnej Ázie," uviedol Tomáš Maroš.