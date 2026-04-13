Putin sa bojí o svoju milenku: Jeho rezidencia sa mení na pevnosť! Pribudli nové zbrane

MOSKVA - Okolie rezidencie ruského prezidenta vo Valdaji sa výrazne mení. Satelitné snímky odhalili nové veže protivzdušnej obrany a nezvyčajné rozmiestnenie systémov.
Bezpečnostné opatrenia okolo sídla ruského prezidenta sa opäť sprísňujú. Pri rezidencii Vladimira Putina vo Valdaji vyrástlo ďalších sedem veží protivzdušnej obrany, čím sa ich celkový počet zvýšil už na 27.
Na nové zistenia upozornilo Rádio Slobodná Európa, ktoré vychádzalo zo satelitných záberov oblasti.
Nové veže a raketové systémy
Výstavba najnovších objektov sa začala 17. marca. Časť z nich je už vybavená systémami zem–vzduch, zatiaľ čo ďalšie zatiaľ čakajú na ich osadenie.
Celý obranný systém je pritom rozmiestnený v dvoch kruhoch s odlišným polomerom. Podobný model využíva aj protivzdušná ochrana hlavného mesta Moskva, čo naznačuje, že ide o premyslenú stratégiu ochrany.
Kto trávi čas v rezidencii
Podľa zistení Rádia Slobodná Európa sa vo valdajskej rezidencii pravidelne zdržiava Alina Kabajevová, bývalá olympijská gymnastka, ktorú médiá dlhodobo spájajú s Putinom, spolu s jeho synmi.
Samotný prezident tam má podľa rovnakého zdroja vybudovanú aj vernú repliku svojej kancelárie z Kremľa, čo mu umožňuje pracovať mimo Moskvy bez zmeny prostredia.
Načasovanie nie je náhodné
Začiatok výstavby nových obranných veží sa časovo zhoduje s incidentom, o ktorom informovalo ruské ministerstvo obrany. V ten istý deň oznámilo zostrelenie štyroch ukrajinských dronov nad Leningradskou oblasťou.
Tento súbeh naznačuje, že Moskva reaguje na rastúce bezpečnostné riziká a snaží sa posilniť ochranu strategických lokalít, píšu Novinky.cz.
Podobné systémy aj inde v Rusku
Rozširovanie protivzdušnej obrany nie je ojedinelé. Podľa dostupných informácií Rusko nedávno vybudovalo približne dvadsať podobných veží aj v oblasti Jelabuga v Tatarstane.
Práve tam sa vyrábajú drony Geran, ktoré sú upravenou verziou iránskych bezpilotných lietadiel Šáhid.