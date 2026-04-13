Ostrá reakcia Moskvy na voľby v Maďarsku: Len to urýchli rozpad EÚ! Uvidíte o štyri mesiace

MOSKVA - Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev ostro reagoval na výsledok maďarských volieb. Tvrdí, že víťazstvo opozície urýchli rozpad Európskej únie.
Na výsledok volieb v Maďarsku, v ktorých jasne zvíťazilo hnutie TISZA, prišla ostrá reakcia z Ruska. Špeciálny splnomocnenec Kremľa Kirill Dmitriev vyhlásil, že politická zmena v Budapešti môže mať vážne dôsledky pre Európsku úniu.
„Toto len urýchli rozpad EÚ. O štyri mesiace sa pozrite, či som mal pravdu,“ napísal jeden z vyjednávačov Moskvy o ukončení ruskej vojny na Ukrajine a zároveň splnomocnenec Kremľa pre zahraničné investície Dmitrijev na sociálnej sieti X.
Reakcia na víťazstvo opozície
Dmitrijev tak komentoval triumf hnutia TISZA vedeného Péterom Magyarom, ktoré podľa výsledkov získalo 138 kresiel v 199-člennom parlamente a zabezpečilo si ústavnú väčšinu.
Jeho vyjadrenie nebolo samostatným príspevkom, ale reakciou na komentár britského krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona, ktorý výsledok označil za „pád“ Maďarska. Na túto súvislosť upozornila ruská agentúra TASS.
Orbán ako „hlas rozumu“
Dmitrijev sa už v minulosti staval na stranu porazeného premiéra Viktora Orbána. Označil ho za jedného z mála politikov v Európe, ktorí podľa neho dokázali realisticky vnímať hrozby ekonomickej a energetickej krízy.
Ako pripomína portál RBK, ruský predstaviteľ vtedy tvrdil, že Európa by mala viac počúvať „hlasy rozumu“, medzi ktoré Orbána zaradil.
Reakcia Kremľa
Rusko rešpektuje voľbu Maďarov a počíta s tým, že pod novým maďarským vedením budú pokračovať pragmatické kontakty medzi oboma krajinami.
Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na výsledky nedeľných maďarských parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila opozičná strana Tisza a skončí tak vláda premiéra Viktora Orbána, ktorý mal blízke vzťahy s Moskvou.
Výzvy na pragmatickú spoluprácu
Podpredseda zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy Dmitrij Novikov uviedol, že nová maďarská vláda môže byť napokon „prinútená realitou“ spolupracovať s Ruskom, a to aj napriek tlaku zo strany EÚ.
Samotný Magyar pritom pred voľbami nevylúčil pragmatické rokovania s Moskvou.
Koniec éry blízkych vzťahov
Vzťahy medzi Budapešťou a Moskvou boli počas Orbánovej vlády mimoriadne úzke. Maďarsko opakovane blokovalo niektoré protiruské sankcie a komunikácia medzi lídrami bola častá.
Orbán pravidelne telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a kontakty udržiaval aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Záznamy týchto komunikácií sa objavili krátko pred voľbami.
Zmena, ktorá môže ovplyvniť Európu
Výsledok volieb tak neznamená len vnútropolitickú zmenu v Maďarsku. Podľa viacerých komentátorov môže ovplyvniť aj smerovanie Európskej únie a jej vzťahy s Ruskom.
Zostáva však otázkou, či sa naplnia aj varovania z Moskvy o možných dôsledkoch pre európsku integráciu.