Jej štyri deti majú 600 súrodencov! Matka odhalila DESIVÉ KLAMSTVO otca a syna, ktorí sa stali výrobcami detí

OTTAWA - Kanadský súd zakázal Philippeovi Normandovi a jeho synovi Dominikovi Seelosovi darovať spermie po tom, ako splodili viac ako 600 detí a zavádzali ženy o rozsahu svojich „darovaní“. Na prípad upozornila matka štyroch detí, ktorá až dodatočne zistila rozsah ich konania a rodinné prepojenie.
Žena v Kanade zistila, že jej štyri deti majú až 600 súrodencov, tiet a strýkov. Philippe Normand a Dominik Seelos mali podľa dokumentov predložených 18. marca Najvyššiemu súdu provincie Québec poskytnúť svoje spermie žene, ktorá hľadala liečbu neplodnosti mimo regulovaného zdravotného systému krajiny. Podľa právnych podaní, do ktorých nahliadol magazín People, sa nemenovaná matka štyroch detí dohodla s Normandom a Seelosom na darovaní spermií. Dvojica ju však klamala o tom, koľko detí už splodila, a zároveň jej obaja sľúbili, že obmedzia počet ďalších darovaní.
Obaja klamali
Normand tvrdil, že svoje spermie poskytne maximálne desiatim rodinám, zatiaľ čo Seelos žene povedal, že nepomôže viac ako 25 párom. Neskôr sa však ukázalo, že pomáhali stovkám ľudí. „Tieto sľuby ovplyvnili rozhodnutie žalobkyne použiť ich reprodukčný materiál,“ uvádza sa v právnych dokumentoch. Z podaní vyplynulo, že matka štyroch detí počala všetky svoje deti vďaka darovaniu od týchto darcov a to tak, že spermie Normanda boli použité pri prvých troch deťoch a Seelosove pri štvrtom. Žalobkyňa tvrdí, že až po darovaní zistila, že ide o otca a syna, čo ju viedlo k podozreniu, že ju mohli zavádzať aj v ďalších informáciách, uviedol portál Unilad.
Po hlbšom preverení ich minulosti žena zistila, že Normand splodil darovaním spermií najmenej 162 detí, zatiaľ čo Seelosove spermie viedli k neuveriteľným 451 tehotenstvám. Z tohto vyplýva, že jej štyri deti majú doslova stovky súrodencov, ako aj tiet a strýkov. Do budúcnosti to môže znamenať aj riziko pri nadväzovaní partnerských vzťahov. Keď si žena potvrdila, že ju darcovia takto klamali, požiadala súd v Québecu o trvalý zákaz, aby títo dvaja muži nemohli ďalej darovať spermie. Normand aj Seelos tieto tvrdenia napadli a ani jeden z nich nepriznal obvinenia vznesené matkou štyroch detí, ktoré majú viac ako 600 súrodencov.
Veľký OMYL miliónov mužov? Expertka zisťovala, čo ženy v spálni NAOZAJ CHCÚ! Odpoveď o dĺžke vás prekvapí
Odmietali priznať ďalšie obvinenia
Konkrétne popreli, že by sa zaviazali obmedziť počet detí splodených darovaním spermií, a odmietli priznať aj ďalšie jej obvinenia. Súd sa však napriek tomu priklonil na stranu žalobkyne a sudca zakázal tejto dvojici splodiť ďalšie deti s tretími osobami. Zároveň bolo obom nariadené nekontaktovať osoby hľadajúce darcu spermií ani nepropagovať svoje „služby“ na verejnosti. Aby sa zabezpečilo dodržiavanie rozhodnutia, sudca nariadil rozoslať kópie rozsudku aj klinikám, kde Normand a Seelos pôsobili.