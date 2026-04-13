Marcinková otvorila 13. komnatu: Bola krok od anorexie!

BRATISLAVA - Herečka Gabika Marcinková v šou Let’s Dance otvorene prehovorila o náročnom období svojho života. V minulosti bojovala s poruchou príjmu potravy a tlakom na dokonalý vzhľad. Svoj príbeh spojila aj s dobrou vecou.
Herečka Gabika Marcinková otvorila v dokrútke šou Let’s Dance 13. komnatu. Veľmi úprimne prehovorila o období, ktoré patrilo k najnáročnejším v jej živote. Keďže každý z tanečných párov mohol venovať 5-tisíc eur vybranej charitatívnej organizácii, Gabika spolu s partnerom Jarom podporili združenie Chuť žiť, ktoré pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy. Marcinková sa netají tým, že sama si prešla dlhoročným bojom s vlastným telom aj sebahodnotou.
V istom období bola len krok od anorexie a priznala, že problémy s vnímaním vlastného vzhľadu ju sprevádzali od tínedžerských rokov až do ukončenia vysokej školy. „Ja by som povedala, že to bolo takých 10 rokov môjho života. Viem, že som veľmi citlivá na kritiku. Respektíve bola som oveľa, oveľa viac. A riešila som to tak, že som sa snažila byť vo všetkom najlepšia. Mala som pocit, že už budem len vážiť 48 kíl a bude všetko okej,” zaspomínala si teraz v Let’s Dance.
Otvorene pomenovala aj tlak, ktorý dnešná spoločnosť – najmä na ženy – vytvára v súvislosti s výzorom. Podľa nej je čoraz intenzívnejší a ťažšie sa mu odoláva. „Denne sa stretávame s tým, že akoby sme mali vyzerať a ten tlak je stále silnejší a silnejší,” pokračovala. S kritikou sa navyše stretáva pravidelne aj vďaka svojej profesii. „Tým, že vlastne robím to povolanie, čo robím, tak s tou kritikou som konfrontovaná denne. Ako som ošpatnela, ako starnem, ako som kedysi vyzerala oveľa lepšie…” dodala.
Dôležitým momentom v jej príbehu je však postupné zmierenie. S pribúdajúcimi rokmi sa naučila prijímať samu seba a pracovať so svojou citlivosťou inak než v minulosti. Dnes o tejto skúsenosti hovorí otvorene aj preto, aby pomohla ostatným, ktorí si prechádzajú podobnými pocitmi a ukázala, že cesta k sebaprijatiu síce nie je jednoduchá, no je možná.