Britney Spears nastúpila na liečenie: Narazila na dno!

LOS ANGELES - Speváčka Britney Spears sa po škandále rozhodla vyhľadať odbornú pomoc a nastúpila na liečenie. K tomuto kroku ju viedli dlhodobé problémy s návykovými látkami.
Problémy Britney Spears zďaleka nekončia. Popová hviezda sa momentálne nachádza v liečebnom zariadení, kde rieši svoju závislosť. Podľa informácií portálu TMZ sa na pobyt prihlásila dobrovoľne pred niekoľkými dňami na nešpecifikovanom mieste v USA. Ľudia z jej okolia ju k tomuto kroku údajne povzbudzovali dlhší čas, až napokon súhlasila.
Jeden zo zdrojov situáciu opísal slovami: „Uvedomuje si, že klesla na úplné dno.“ Speváčka sa už dlhšie potýka s problémami s návykovými látkami, najmä s liekom Adderall, ako aj s alkoholom. Počas svojich častých pobytov v Mexiku si vraj zabezpečovala ďalšie zásoby tohto lieku. Dôležitým faktorom jej rozhodnutia má byť aj prebiehajúci súdny prípad týkajúci sa jazdy pod vplyvom alkoholu.
Ako uviedol zdroj: „Vie, že strategicky to bude pred sudcom vyzerať dobre – že to berie vážne.“ K incidentu došlo ešte 4. marca v Kalifornii, kde bola zadržaná pre podozrenie z jazdy pod vplyvom alkoholu. Podporu jej vyjadrujú najmä jej synovia a blízki priatelia. Dĺžka liečby zatiaľ nie je stanovená – hoci podobné programy trvajú približne mesiac, v jej prípade sa počíta aj s dlhším pobytom, aby bol výsledok čo najefektívnejší. V minulosti už síce absolvovala viacero podobných pokusov o liečbu, no tie často netrvali dlho.