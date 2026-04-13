EÚ v roku 2025 zaznamenala pri liekoch obchodný prebytok vo výške 220,5 miliardy eur

BRUSEL - V roku 2025 členské krajiny EÚ vyviezli lieky a farmaceutické výrobky v hodnote 366,2 miliardy eur a doviezli tento typ výrobkov v hodnote 145,7 miliardy eur, čo viedlo k rekordnému obchodnému prebytku vo výške 220,5 miliardy eur. Na pondelňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil bruselský spravodajca.
Eurostat pripomenul, že v porovnaní s rokom 2024 sa vývoz liekov a farmaceutických výrobkov zvýšil o 16 % (z 315,7 miliardy eur) a dovoz sa zvýšil o 21 % (zo 120,4 miliardy eur). V roku 2025 najväčším vývozcom liekov a farmaceutických výrobkov z EÚ do krajín mimo EÚ bolo Írsko s hodnotou vývozu 93,8 miliardy eur. Nasledovali Nemecko (67,9 miliardy eur) a Belgicko (38,5 miliardy eur).
Hlavnou destináciou pre vývoz liekov a farmaceutických výrobkov do tretích krajín boli vlani Spojené štáty, kde Únia poslala 43,8 % celkového vývozu v hodnote 160,6 miliardy eur. Švajčiarsko sa dostalo na priečku druhého najväčšieho obchodného partnera v tejto oblasti (16,3 % a 59,7 miliardy eur) a na tretej priečke sa ocitlo Spojené kráľovstvo (5,6 % a 20,6 miliardy eur).
Najväčšími dovozcami farmaceutických výrobkov z krajín mimo EÚ boli Taliansko (27,5 miliardy eur), Belgicko (24,7 miliardy eur) a Nemecko (24,2 miliardy eur). Väčšina dovozu do EÚ pochádzala zo Spojených štátov (41,2 % a 60,1 miliardy eur), Švajčiarska (28,4 % a 41,4 miliardy eur) a z Číny (9 % a 13,1 miliardy eur).