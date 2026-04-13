POTUPNÁ noc pre FIDESZ? Orbán prehral na celej čiare, ďalšie dve tváre kampane sa doslova VYPARILI!

BUDAPEŠŤ - V nedeľu večer padli jasné, aj keď ešte neúplné, výsledky maďarských parlamentných volieb. Po 16 rokoch vládnutia strany FIDESZ s jej predsedom Viktorom Orbánom, nastúpi už čoskoro k moci jeho najväčší vyzývateľ a ešte donedávna líder opozície, strana TISZA. Po ťažkej volebnej noci pre FIDESZ sa navyše bývalí Orbánovi ministri doslova vyparili.
Kľúčové postavy kampane maďarskej strany Fidesz, minister zahraničia Péter Szijjártó a šéf rezortu výstavby a dopravy János Lázár, mlčia od nedeľnej volebnej prehry tohto politického zoskupenia. V nedeľu po 16 rokoch skončila éra vlády premiéra Viktora Orbána a jeho Fideszu, keď ústavnú väčšinu v parlamente získala stredopravicová Tisza.
Nechali ho v tom až po uši
Začiatkom februára podľa serveru 24hu Orbán oznámil, že volebnú kampaň povedie on, Szijjártó a Lázár. Orbán volebnú porážku svojej strany uznal v nedeľu večer a pogratuloval lídrovi Tiszy Péterovi Magyarovi k víťazstvu.
Lázár naposledy v nedeľu ešte počas volieb zdieľal na facebooku Orbánovo video, v ktorom premiér hovorí o tom, že sa počíta každý hlas. Tiež Szijjártó sa od svojho sobotného upozornenia, že "ide o rozhodnutie, ktoré nepôjde zajtra odčiniť", k aktuálnemu dianiu v Maďarsku verejne nijako nevyjadril a v nedeľu chýbal na pódiu po boku Orbána, keď premiér uznával prehru.
Szijjartó a Lavrov
Na internete sa už aj objavujú otázky, kde sa asi Szijjártó nachádza. Šéf Tiszy Magyar totiž o kontaktoch šéfa maďarskej diplomacie s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom hovorí ako o zrade, ktorú treba vyšetriť.
Americký denník Washington Post v marci informoval, že Szijjártó počas prestávok stretnutí so svojimi kolegami z EÚ pravidelne informoval Lavrova o priebehu rokovaní. O niekoľko dní neskôr tím východoeurópskych investigatívnych novinárov zverejnil nahrávku, na ktorej Szijjártó s Lavrovom preberá podobu únijných protiruských sankcií.
Orbánova vláda udržuje dobré vzťahy s ruskými predstaviteľmi napriek tomu, že Rusko cez štyri roky vedie útočnú vojnu proti Ukrajine. Napadnutej krajine Budapešť odmietla poskytnúť vojenskú pomoc, dlhodobo kritizuje únijné protiruské sankcie a naposledy zablokovala kľúčovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.