Vyšetrovanie požiaru v Crans-Montane: Vypočuli už aj starostu obce

SION - V rámci vyšetrovania požiaru v bare Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, pri ktorom 1. januára zahynulo 41 ľudí, vypočuli v pondelok starostu obce Nicolasa Férauda. Ako informovala agentúra AFP, ten patrí medzi deväť osôb, voči ktorým je vedené trestné stíhanie v súvislosti s touto tragédiou.
Výsluchu sa Féraud podrobil v meste Sion, hlavnom meste kantónu Valais na juhozápade Švajčiarska. Na otázky novinárov pri príchode do budovy prokuratúry neodpovedal. Alain Viscolo, jeden z právnych zástupcov poškodených, vyjadril nádej, že starosta už ďalej „nebude pred týmto prípadom zatvárať oči a konečne dostaneme odpovede na naše otázky“. AFP pripomenula, že Féraud vyvolal pobúrenie, keď 6. januára priznal, že v bare Le Constellation sa od roku 2019 neuskutočnila žiadna z každoročných bezpečnostných kontrol.
Vyšetrovanie je zamerané na presné okolnosti požiaru
Vyšetrovanie je zamerané na presné okolnosti požiaru, dodržiavanie bezpečnostných predpisov zo strany majiteľov podniku, ako aj na prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť miestnych úradov. Medzi vyšetrovanými sú aj francúzski majitelia baru – manželia Jacques a Jessica Morettiovci –, ktorí čelia obvineniam z usmrtenia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a spôsobenia požiaru z nedbanlivosti.
Prokuratúra v kantóne Valais začala minulý týždeň nové kolo výsluchov v Sione, na ktoré po prvý raz predvolala bývalých aj súčasných predstaviteľov miestnej samosprávy. Niekdajší vedúci oddelenia požiarnej bezpečnosti miestnej rady minulý týždeň využil svoje právo nevypovedať. Ako dôvod jeho právnik uviedol, že ešte nemal prístup k spisovému materiálu.
„Len dúfame, že niekto konečne prehovorí,“ povedala pred pondelkovým vypočutím Nicola Meierová, jedna z právnych zástupkýň Morettiovcov. „Stále čakáme na odpovede na položené otázky,“ dodala. Po požiari boli ťažko zranení pacienti letecky prepravení do viacerých nemocníc a špecializovaných centier na popáleniny vo Švajčiarsku aj v ďalších európskych krajinách. Federálny úrad pre civilnú ochranu pre AFP uviedol, že podľa stavu z minulej stredy je v nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach vo Švajčiarsku a susedných štátoch ešte stále 38 zranených pri novoročnom požiari.