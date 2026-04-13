Vyvážený životný štýl jednoducho a pre všetkých: Tesco prichádza s ponukou „Lepší výber ľahšie“

Spoločnosť Tesco neustále rozširuje a vylepšuje svoju ponuku produktov pre vyvážený životný štýl. Aktuálne prichádza s kampaňou Lepší výber ľahšie, ktorej cieľom je ukázať, že cesta k zdravším a udržateľnejším potravinám nemusí byť vôbec drahá ani komplikovaná. Hlavným ambasádorom projektu je známy šéfkuchár Martin Novák, ktorý zákazníkom pomáha pri výbere zdravších produktov v šiestich kľúčových kategóriách. Tesco tak reaguje na rastúci dopyt Slovákov s rôznymi nutričnými potrebami po vyváženom stravovaní a zároveň potvrdzuje svoju silnú pozíciu v ponuke širokej škály zdravých potravín naozaj pre všetkých.
V rámci kampane Lepší výber ľahšie Tesco predstavuje šesť kategórií produktov, ktoré reflektujú na aktuálne výživové trendy, rôzne životné štýly aj špecifické stravovacie potreby. Tesco ponúka zákazníkom na výber produkty s vysokým obsahom proteínov, vegetariánske a vegánske alternatívy, potraviny bez lepku a bez laktózy, funkčné nápoje a aj bio organické produkty.
„V Tescu sme presvedčení, že dobre vyvážená a udržateľná strava je kľúčom k starostlivosti o naše zdravie. Naším dlhodobým cieľom je preto poskytovať zákazníkom výber kvalitných, zdravých a chutných produktov, ktoré sú dostupné pre každého. K naplneniu tejto vízie podnikáme konkrétne kroky – neustále rozširujeme našu ponuku, vyvíjame nové produkty, reformulujeme receptúry, zvyšujeme podiel zdravých potravín a rastlinných alternatív. Zdravý životný štýl nemá byť luxus. Chceme, aby zdravšie a nutrične vyvážené stravovanie bolo pre našich zákazníkov vždy tou najjednoduchšou voľbou,“ hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Záväzky podložené dátami
Tesco od roku 2022 prostredníctvom vlastnej metodológie Tesco Health Score objektívne hodnotí nutričný prínos každej potraviny pre zdravie človeka. Hodnotenie vychádza z uznávaných výživových modelov a poskytuje presný prehľad o tom, aký podiel v nákupných košíkoch tvoria zdravé potraviny. Reťazec si stanovil záväzok dosiahnuť do roku 2027 až 53 % podiel zdravých potravín z celkového objemu predaja.
Svoju ambíciu Tesco napĺňa aj rozširovaním svojho sortimentu a zlepšovaním receptúr vlastnej značky pri viac ako 300 produktoch. Zmenou receptúry sa podarilo zvýšiť podiel vlákniny, ovocia a zeleniny a naopak, znížiť obsah soli, cukru či tuku a zároveň z nich odstrániť stužené tuky, farbivá či vybrané konzervačné látky. Tesco vylepšuje aj ponuku vlastného radu rastlinných produktov Plant Chef, ako aj ponuku radu Free From pre ľudí s rôznymi potravinovými intoleranciami či preferenciami. Na podporu nakupovania zdravých potravín organizuje aj rôzne podujatia priamo v obchodoch a pripravuje výhodné cenové akcie.
(Zdroj: TESCO)
Ambasádor Martin Novák
Aktuálnu kampaň Tesca Lepší výber ľahšie na podporu zdravších nákupov podporuje známy šéfkuchár Martin Novák, ktorého Slováci vnímajú ako autoritu v oblasti gastronómie. Martin potvrdzuje, že vyvážený jedálny lístok sa dá vyskladať zo širokej ponuky v Tescu bez toho, aby človek musel robiť kompromisy z dôvodu ceny, kvality alebo výberu.
Tesco v kampani spolupracuje aj s ďalšími odborníkmi a osobnosťami na sociálnych sieťach pre rôzne skupiny zákazníkov, ktorým budú prinášať aj zdravé recepty, stravovacie plány či praktické tipy, ako lepšie nakupovať a stravovať sa.
„Od našich zákazníkov vieme, že pri snahe o zdravší životný štýl často narážajú na prekážky – nedostatok času, nejasné informácie či vyššie náklady. Naším cieľom je tieto bariéry odstraňovať a urobiť zo zdravého stravovania voľbu dostupnú pre každého. Bohatá ponuka v Tescu umožňuje zákazníkom vyberať si presne podľa vlastných preferencií a potrieb. Dôležitá však nie je len šírka sortimentu, ale aj jeho viditeľnosť a zrozumiteľná komunikácia,“ uzatvára Martin Bulla.
Podrobné informácie o záväzku Tesca v oblasti ponuky zdravých potravín sú dostupné na webstránke:https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/zakaznici/zdrave-a-udrzatelne-potraviny
- reklamná správa -