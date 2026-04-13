Trump žaloval denník WSJ za článok o väzbách na Epsteina: Sudca žalobu zamietol

WASHINGTON - Americký federálny sudca v pondelok zamietol žalobu, ktorú americký prezident Donald Trump podal na denník Wall Street Journal za článok o jeho prepojeniach na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump žiadal od WSJ a mediálneho magnáta Ruperta Murdocha odškodné vo výške desať miliárd dolárov, píše správa agentúry AP.

Sudca okresného súdu na Floride Darrin P. Gayles v rozhodnutí uviedol, že Trumpovi sa nepodarilo preukázať, že článok WSJ bol uverejnený so zámerom poškodiť ho. Prezidentovi dal však zároveň možnosť podať doplnenú žalobu. Trump zažaloval WSJ vlani v júli krátko po tom, ako denník publikoval článok o liste so sexuálnym podtónom a kresbou nahej ženy, ktorý republikán kedysi údajne napísal Epsteinovi. V článku je uvedené, že list s Trumpovým podpisom bol súčasťou albumu s blahoželaniami k Epsteinovým 50. narodeninám v roku 2003.

Americký prezident poprel, že by list napísal, a článok označil za „falošný, zlomyseľný a hanlivý“. Neskôr bol oficiálne zverejnený Kongresom USA, ktorý si vyžiadal záznamy z Epsteinovej pozostalosti. Rozhodnutie federálneho súdu označila agentúra AP ako ďalšiu ranu v snahách Trumpovej administratívy o zvládnutie následkov zverejnenia vyšetrovacích spisov v prípade Epsteina a v pokusoch prezidenta o využitie právneho systému na potlačenie žurnalistiky, ktorú považuje za kritickú voči svojej osobe.

V žalobe obviňoval WSJ a jeho reportérov

V žalobe obviňoval WSJ a jeho reportérov z „vedomého a bezohľadného“ publikovania „množstva nepravdivých, urážlivých a znevažujúcich vyhlásení“, ktoré mu vraj spôsobili „zdrvujúcu finančnú a reputačnú ujmu“. Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.

Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, uviedol Magyar
Platforma Otvorená kultúra informovala o aktuálnom stave pripravovaného dokumentu - Plán obnovy a odolnosti kultúry (POOK)
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák počas brífingu na tému Spoločné rokovanie Komory obcí Rady ZMOS
Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Martine: Stala sa koncom marca
V prípade útoku na gymnáziu čítali výpovede Samuela: Vypovedal aj znalec
Rušná noc v Banskobystrickom kraji: Hasiči zasahovali pri viacerých požiaroch
Polícia žiada o pomoc: Hľadá svedkov nehody v Martine, vodič Audi ušiel z miesta
Autobus sa zrútil do 30‑metrovej rokliny! Mrazivé OPISY cestujúcich: Viseli dolu hlavou... Mysleli si, že ZOMRÚ
Trump žaloval denník WSJ za článok o väzbách na Epsteina: Sudca žalobu zamietol
JD Vance sa topí v hanbe po volebnej porážke desaťročia: Ľudia mu ironicky ĎAKUJÚ za podporu Orbána!
Vyšetrovanie požiaru v Crans-Montane: Vypočuli už aj starostu obce
Hana Gregorová vytiahla eso z rukáva! Na Let’s Dance dorazila s plným kufrom... to myslí vážne?
Marcinková otvorila 13. komnatu: Bola krok od anorexie!
Britney Spears nastúpila na liečenie: Narazila na dno!
Kedysi pár, dnes rodina?! Tůmov silný odkaz Ďurovčíkovi: Janko, ty si.... a Nelin výbuch smiechu!
Tento bežný popoludňajší návyk môže nenápadne zvyšovať krvný tlak
Jej štyri deti majú 600 súrodencov! Matka odhalila DESIVÉ KLAMSTVO otca a syna, ktorí sa stali výrobcami detí
Každý deň musí vysávať vlastnú posteľ: Sharn (38) ODPADÁVAJÚ kusy kože! Môže za to obyčajný krém
Tvrdá kritika Ryanairu a Wizzairu: Z ďalšieho prieskumu vyšli na hanbu
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia! (foto)
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!

V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
Prvý slovenský hráč z NHL, ktorý potvrdil účasť na MS: Tréner Országh oznámil skvelú správu
Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Google práve výrazne sťažil krádež prihlasovacích údajov. Túto verziu prehliadača Chrome si ihneď stiahni, prináša prelomovú funkciu
Gény rozhodujú o dĺžke života viac, než sme si mysleli. Nová štúdia prepisuje to, čomu vedci verili celé desaťročia
Vedci spravili z obyčajného plastu benzín aj naftu. Toto môže úplne zmeniť boj s odpadom
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa

Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Tieto znamenia čaká v apríli zlom v láske: Niektoré páry to neustoja
Autobus sa zrútil do 30‑metrovej rokliny! Mrazivé OPISY cestujúcich: Viseli dolu hlavou... Mysleli si, že ZOMRÚ
JD Vance sa topí v hanbe po volebnej porážke desaťročia: Ľudia mu ironicky ĎAKUJÚ za podporu Orbána!
Zhasla aj posledná nádej! Po týždni pátrania prišla NAJHORŠIA správa: Nezvestného Jozefa (†61) našli mŕtveho
Ostrá reakcia Moskvy na voľby v Maďarsku: Len to urýchli rozpad EÚ! Uvidíte o štyri mesiace

