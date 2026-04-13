Trump žaloval denník WSJ za článok o väzbách na Epsteina: Sudca žalobu zamietol

WASHINGTON - Americký federálny sudca v pondelok zamietol žalobu, ktorú americký prezident Donald Trump podal na denník Wall Street Journal za článok o jeho prepojeniach na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump žiadal od WSJ a mediálneho magnáta Ruperta Murdocha odškodné vo výške desať miliárd dolárov, píše správa agentúry AP.
Sudca okresného súdu na Floride Darrin P. Gayles v rozhodnutí uviedol, že Trumpovi sa nepodarilo preukázať, že článok WSJ bol uverejnený so zámerom poškodiť ho. Prezidentovi dal však zároveň možnosť podať doplnenú žalobu. Trump zažaloval WSJ vlani v júli krátko po tom, ako denník publikoval článok o liste so sexuálnym podtónom a kresbou nahej ženy, ktorý republikán kedysi údajne napísal Epsteinovi. V článku je uvedené, že list s Trumpovým podpisom bol súčasťou albumu s blahoželaniami k Epsteinovým 50. narodeninám v roku 2003.
Americký prezident poprel, že by list napísal, a článok označil za „falošný, zlomyseľný a hanlivý“. Neskôr bol oficiálne zverejnený Kongresom USA, ktorý si vyžiadal záznamy z Epsteinovej pozostalosti. Rozhodnutie federálneho súdu označila agentúra AP ako ďalšiu ranu v snahách Trumpovej administratívy o zvládnutie následkov zverejnenia vyšetrovacích spisov v prípade Epsteina a v pokusoch prezidenta o využitie právneho systému na potlačenie žurnalistiky, ktorú považuje za kritickú voči svojej osobe.
V žalobe obviňoval WSJ a jeho reportérov z „vedomého a bezohľadného“ publikovania „množstva nepravdivých, urážlivých a znevažujúcich vyhlásení“, ktoré mu vraj spôsobili „zdrvujúcu finančnú a reputačnú ujmu“. Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.