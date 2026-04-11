Sobota11. apríl 2026, meniny má Július, zajtra Estera

Veľká razia vo Veľkom Mederi: Polícia chytila známeho recidivistu, pred spravodlivosťou unikal agresívnou jazdou!

VEĽKÝ MEDER - Polícia zadržala vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda 39-ročného muža, ktorý mal v marci poškodiť okolie hotela na bratislavskom Kamennom námestí. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.

Muža zadržali policajti v piatok (10. 4.) v neskorých popoludňajších hodinách. „Na základe intenzívnej operatívnej a pátracej činnosti bol naňho Okresným súdom Dunajská Streda vydaný príkaz na zatknutie pre majetkovú trestnú činnosť,“ doplnili. Muž je zároveň obvinený alebo podozrivý v ďalších minimálne siedmich prípadoch rozsiahlej majetkovej a násilnej trestnej činnosti na západnom Slovensku. „Podľa operatívnych poznatkov mal v protiprávnej činnosti pokračovať a jeho meno sa objavuje aj v záujme zahraničných bezpečnostných zložiek,“ dodali policajti.

 
 

Počas zákroku sa muž pokúsil o únik agresívnou jazdou autom, pričom došlo k poškodeniu služobného vozidla Policajného zboru. „Napriek tomu sa muža podarilo zadržať. Zadržanú osobu si prevzali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Dunajská Streda na vykonanie ďalších procesných úkonov,“ ozrejmili.

