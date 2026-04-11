Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne a treba ho oceniť, uviedol Hrabko

BRATISLAVA - Rozhodnutie poslanca Národnej rady (NR) SR Jozefa Hajka (KDH) vzdať sa k 15. aprílu poslaneckého mandátu, keďže sa kresťanskí demokrati v parlamente uberajú inou cestou ako presadzoval on, považuje publicista Juraj Hrabko za správne. Povedal to v TASR TV.
Ak sa poslanec nevie stotožniť s politikou strany, na kandidátnej listine ktorej sa do NR SR dostal, mal by podľa Hrabka poslanecký mandát vrátiť, aj keď to nie je jeho ústavná ani zákonná povinnosť. „Nie je a nesmie to byť povinnosť, ale je to slušné správanie. Je to správny postoj pána Hajka, oceňujem ho,“ konštatoval Hrabko. Dodal, že v NR SR je takéto slušné správanie skôr výnimkou ako pravidlom. „Ale potom ten parlament vyzerá tak, ako vyzerá. Keď sa lanária poslanci do strán, na ktorých kandidátnych listinách nekandidovali, keď sa stávajú nezaradenými a robia si, čo chcú. Prípadne ešte získajú blokačnú menšinu,“ pripomenul Hrabko.
V parlamente nechcel pôsobiť ako nezaradený poslanec
Hajko deklaroval, že v parlamente nechcel pôsobiť ako nezaradený poslanec alebo člen iného klubu, preto sa chce vzdať mandátu, v KDH však ostáva. Dodal, že v hnutí nechce pôsobiť ako nositeľ frakčnej politiky. „Neodchádza z KDH, chce tam pôsobiť ďalej. Ale to môže mať krátke trvanie, nechcem nad tým špekulovať,“ reagoval Hrabko.
Na úvahy Progresívneho Slovenska o možnom spájaní sa opozičných strán pred parlamentnými voľbami reagovalo začiatkom apríla KDH vyhlásením, že neplánuje v parlamentných voľbách spoločnú kandidátnu listinu s inými stranami. Zároveň deklaruje, že do volieb pôjde samostatne. Podľa Hrabka je postoj KDH sebavedomý a správny. „Ak to porovnáme s tým, čo hovorí Michal Šimečka (PS) o spájaní sa, to je rok a pol pred voľbami ešte veľmi skoro,“ upozornil Hrabko.
Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) kritizoval KDH za to, že nechce podporiť návrh na predĺženie funkčného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Tvrdí, že KDH najprv prisľúbilo podporu. Kresťanskí demokrati však uviedli, že ak návrh nebude mať širokú politickú podporu, v parlamente ho nepodporia a ostatné opozičné strany sa postavili proti návrhu. „Nevidím žiadny dôvod na to, aby KDH podporilo iniciatívu Hlasu-SD,“ konštatoval Hrabko. Návrh na predĺženie volebného obdobia na päť rokov pre obce, mestá a vyššie územné celky predložili do parlamentu poslanci za Hlas-SD spolu s nezaradeným Romanom Malatincom. Na zmenu je potrebné novelizovať Ústavu SR, takže na schválenie sú potrebné aj hlasy opozície.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a český premiér Andrej Babiš podpísali 31. marca na zámku Nová Horka v českom meste Studénka memorandum o prehĺbenej spolupráci. Urobili tak v rámci spoločného zasadnutia vládnych kabinetov. „Skončilo to tak, ako to bolo naplánované, nezachytil som žiadny rušivý moment,“ komentoval Hrabko prvé spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády po troch rokoch. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia česká vláda ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.