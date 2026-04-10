Deti nepatria na ulicu, ale do školy: Tam je budúcnosť, zdôraznil Drucker

BRATISLAVA - Budúcnosť regiónov sa rozhoduje aj podľa toho, aké podmienky dokážeme vytvoriť pre deti a ich vzdelávanie. Minister Tomáš Drucker, ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, dnes v Trebišove navštívil stavbu novej základnej školy. Projekt na Jesennej ulici v hodnote viac ako 11 miliónov eur patrí medzi najvýznamnejšie investície do školskej infraštruktúry na východnom Slovensku.
Výstavba novej školy, ktorej prijímateľom je Kolégium sv. Gorazda, n. o., predstavuje významný krok k posilneniu vzdelávacích kapacít v regióne. Počas dnešnej obhliadky minister spolu so zástupcami mesta, investora a zhotoviteľa zhodnotil priebeh stavebných prác aj harmonogram ďalších etáp realizácie. Nová škola prinesie regiónu viacero dôležitých prínosov:
Nové kapacity a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie
- Nová budova odstráni doterajšie priestorové obmedzenia a vytvorí dôstojné a podnetné prostredie pre stovky detí.
Modernú infraštruktúru zodpovedajúcu súčasným potrebám
- Súčasťou školy budú odborne vybavené učebne, kvalitné zázemie a energeticky efektívna prevádzka.
Postup prác v súlade s harmonogramom
- Realizácia napreduje tak, aby bola stavba dokončená v prvej polovici roka 2026 a škola pripravená na začiatok školského roka 2026/2027.
Popri výstavbe novej základnej školy sa v Trebišove z Plánu obnovy súbežne realizuje aj materská škola na Záhradnej ulici za 2 851 632 eur so 160 novými miestami pre deti.
Investície do budúcnosti
Minister počas návštevy zdôraznil, že investície do vzdelávania nemožno vnímať len ako stavebné projekty, ale ako zásadné rozhodnutia o budúcnosti regiónov aj celej krajiny. „Sme dnes v Trebišove z veľmi konkrétneho dôvodu. Tento región čelí problémom, ktoré sa netýkajú iba jedného mesta, ale sú obrazom výziev, pred ktorými stoja viaceré časti Slovenska. Ak sa neriešia včas a dôsledne, neostávajú na jednom mieste, ale postupne zasahujú celý región aj celú spoločnosť. Práve preto je dôležité začínať pri deťoch. Každé dieťa si zaslúži kvalitné vzdelanie, dôstojné podmienky a šancu naplno rozvinúť svoj talent. To nie je len otázka školstva, ale otázka budúcnosti celej krajiny. Aj preto považujem investíciu do novej školy v Trebišove za investíciu do našich detí, do rodín v tomto regióne a do budúcnosti Slovenskej republiky,“ uviedol minister Tomáš Drucker.
EÚ pomáha školstvu
„Vyše 11-miliónová investícia z európskych prostriedkov do výstavby modernej školy v Trebišove je konkrétnym príkladom toho, ako členstvo Slovenska v Európskej únii prináša hmatateľné výsledky aj v oblasti školstva. Deti z Trebišova sa už čoskoro budú vzdelávať v modernom a podnetnom prostredí, ktoré ich, verím, lepšie pripraví na budúcnosť. Vďaka investíciám z Plánu obnovy a odolnosti tak EÚ prispieva k zvyšovaniu kvality života v slovenských regiónoch a pomáha pripraviť mladú generáciu na rýchlo sa meniaci svet,“ uviedol Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Slovenská republika sa aktuálne nachádza v rozhodujúcej fáze čerpania európskych zdrojov, pričom investície v Trebišove patria medzi priority v rámci rozširovania kapacít škôl a posilňovania prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v regiónoch, ktoré to potrebujú najviac.
Minister zároveň pripomenul, že riešenie dlhodobo zanedbávaných problémov si vyžaduje spoločný a koordinovaný postup štátu, samosprávy aj ďalších partnerov. „Tento problém sa nedá riešiť izolovane ani z úrovne jedného rezortu. Je to test toho, či štát dokáže konať ako celok a prinášať konkrétne riešenia pre ľudí. Ak chceme meniť Slovensko k lepšiemu, musíme vytvárať jasné pravidlá a skutočné príležitosti. Školu pre deti, prácu pre rodičov a bezpečné prostredie pre všetkých. Práve takto sa buduje dôvera ľudí v štát a práve takto sa buduje budúcnosť regiónov,“ uzavrel minister Tomáš Drucker.