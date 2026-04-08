Minister Drucker avizoval zámer zvýšenia kompenzačných príspevkov pre učiteľov

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) avizoval zámer zvýšenia kompenzačných príspevkov pre učiteľov. Dôvodom sú aj rastúce náklady. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na novinársku otázku.
„Budeme chcieť, aby tie príspevky boli trošku vyššie v budúcom roku, pretože nám rastú aj náklady,“ povedal minister. Pripomenul, že kompenzačné príspevky pomáhajú najmä v regiónoch, kde sú vyššie náklady. „Predovšetkým na bývanie, lebo hlavne je to o bývaní. Potraviny máme plus-mínus všade rovnaké, ale keď niekde máte zhruba 60 percent nákladov na bývanie, máte tú situáciu inú,“ doplnil.
Zároveň upozornil na konkurenciu na trhu práce a nedostatok učiteľov. Ako uviedol, napríklad v Bratislave môžu učitelia získať lepšie platenú prácu v inom sektore a chýba tam viac učiteľov ako v Prešovskom kraji či inde. Kompenzačné príspevky pritom označil za jedno z riešení. „Ja urobím všetko pre to, aby sme viac peňazí do toho dali,“ dodal Drucker.