Dopravné peklo pod Strečnom sa vráti: Tunel Višňové čaká jarná stopka! Pripravte si nervy na obchádzky

ŽILINA - Motoristov na kľúčovom severnom ťahu čaká poriadna skúška trpezlivosti. Najdlhší slovenský tunel Višňové sa pripravuje na svoju prvú veľkú servisnú odstávku v roku 2026. Vzhľadom na technicky náročný proces by Višňové mohlo byť uzavreté až 14 dní v kuse.
Najväčším strašiakom pre vodičov na severnom ťahu je plánovaná údržba tunela Višňové. Kým pri iných tuneloch ide často len o nočné hodiny, Višňové čaká súvislá niekoľkodňová odstávka. Hoci oficiálny termín ešte NDS nezverejnila, podľa informácii portálu Topspeed by mal byť tunel uzatvorený od 4. mája 08.00 hod. do 17. mája 20.00 hod. NDS plánuje ďalšie kolo servisu technológií aj na jeseň. Jesenný termín uzávery tunela Višňové by mal potrvať od 28. septembra (08.00 hod.) do 11. októbra (20.00 hod.).
"Pravidelný servis tunela Višňové bude prebiehať rovnako ako pri ostatných našich tuneloch dvakrát do roka. Čiže na jar a na jeseň. Najbližšie predpokladáme servis v máji. O presnom termíne prvej servisnej uzávierky budeme motoristov informovať v dostatočnom predstihu," uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
"Čo sa týka samotnej organizácie uzávierky bude dlhšia, no súvisí to predovšetkým s faktom, že ide o suverénne o najdlhší diaľničný tunel na Slovensku, z čoho vyplýva aj množstvo technologického vybavenia. Takže aj servis bude technicky i časovo náročnejší než v ostatných tuneloch," dodal.
Hoci je Višňové najsledovanejším úsekom, obmedzenia zasiahnu takmer celé Slovensko. Najbližšie dni sa pripravte na tieto dôležité uzávery:
- Tunely Žilina a Ovčiarsko: Už od 8. do 12. apríla prebieha postupná údržba.
- Tunel Sitina (Bratislava): Séria nočných uzáver od 10. do 20. apríla.
- Tunel Branisko: Uzavretý od 10. do 15. apríla.
Podľa NDS ide o pravidelnú servisnú údržbu technológií, čistenie vozovky a kontrolu bezpečnostných systémov. NDS vyzýva motoristov, aby venovali pozornosť dopravnému značeniu označujúcemu obchádzku aj uzatvorený úsek.
„Veľmi často uzávery komplikujú práve vodiči, ktorí jazdia po pamäti a nevšimnú si, že tunel je uzavretý. V krajnom prípade to môže viesť až k ohrozeniu pracovníkov,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.