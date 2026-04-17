Tunel Višňové bol pre technické príčiny dočasne uzavretý: Už je opäť prejazdný

Informačná tabuľa pred tunelom Višňové. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
ŽILINA - Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je v piatok popoludní v oboch smeroch uzavretý. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Doplnila, že tunel je uzavretý z technických príčin. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
Tunel je už v oboch smeroch prejazdný
Piatková poludňajšia uzávera tunela Višňové trvala 30 minút. Tunel bol uzavretý v oboch smeroch v piatok okolo poludnia. „Dôvodom uzávery bola neplánovaná oprava kamerového systému. Aktuálne je už tunel v oboch smeroch prejazdný,“ vysvetlili diaľničiari.