AKTUÁLNE Brutálna nehoda na R7: Diaľnica je neprejazdná! FOTO Na mieste sú všetky zložky

ŠAMORÍN - Na ceste R7 za zjazdom Šamorín - sever v smere do Holíc došlo vo štvrtok ráno k dopravnej nehode. Úsek je aktuálne neprejazdný. Nehoda si vyžiadala jedného zraneného. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov požiadala, aby sa úseku vyhli.
„Vo štvrtok krátko po 6.30 h bola na operačné stredisko prijatá informácia o dopravnej nehode na diaľnici R7 približne na 20,5. kilometri v smere do Holíc, za zjazdom Šamorín - sever. Podľa doterajších informácií došlo k nárazu osobného motorového vozidla, ktoré skončilo prevrátené na streche,“ priblížili policajti.
Na mieste sa nachádza zranená osoba. Smerujú tam záchranné zložky. Policajti žiadajú vodičov, aby sa úseku vyhli. „Využite obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu,“ dodali.