Brutálny útok! Muž mal napadnúť spiacu manželku, žena pred ním ušla k susedom

KEŽMAROK - Polícia obvinila 43-ročného muža, ktorý v jednej z podtatranských obcí fyzicky napadol svoju ženu počas toho, ako spala. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal nedávno a žene sa po útoku podarilo utiecť.
„V noci fyzicky napadol svoju ženu. Počas toho, ako spala, k nej pristúpil a začal ju ťahať za vlasy, udieral ju, vyhrážal sa jej zabitím a žiadal, aby odišla z domu. Napadnutej žene sa podarilo utiecť pred agresívnym mužom, ukryla sa u susedov,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka po príchode na miesto incidentu agresora obmedzila na osobnej slobode a následne s ním vykonala potrebné procesné úkony. V súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.