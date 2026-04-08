Výbor NRSR má o prípade úmrtia Jozefa Chovanca rokovať v pondelok

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny má o konaní a súčasnom právnom stave vo veci úmrtia Jozefa Chovanca rokovať v pondelok (13. 4.). Poslanci diskusiu o tomto bode začali už na stredajšom zasadnutí výboru, no pre neprítomnosť pozvaných ministrov sa dohodli na jej prerušení a presune na najbližšie rokovanie.
„Chceli sme diskutovať s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD), pod ktorých vec gestorsky spadá. Prizvali sme aj verejného ochrancu práv, ten poslal svoje stanovisko. Ministri, žiaľ, neprišli a neposlali ani štátnych tajomníkov, ale dáme im opätovne priestor a opäť zaradíme tento bod,“ uviedla po zasadnutí šéfka výboru Lucia Plaváková (PS).
Hovorila zároveň o potrebe diskusie o tomto prípade. Vysvetlila, že na rokovanie výboru bod zaradili preto, aby získali o veci dostatočné informácie. „A aby aj verejnosť mohla byť informovaná, keďže aj tieto zasadnutia nášho výboru sú verejné a dostupné,“ dodala. Aj podpredseda výboru Ivan Hazucha (Smer-SD) verí, že o prípade sa na najbližšom zasadnutí výboru bude rokovať. Privítal by podľa vlastných slov informácie z prvej ruky. „Ťažko teraz povedať, na čo sa budeme pýtať, lebo informácií máme relatívne málo a sú už dosť staré, táto téma ležala, takže bude dobré sa o tom znova dozvedieť viac a posunúť to aj verejnosti,“ skonštatoval.
Príčinou smrti boli silné nárazy hlavou
Chovanec zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko, pretože sa mal správať agresívne k posádke aj privolaným policajtom. V auguste 2020 unikli videozáznamy z cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje, ako sa ho následne policajti pokúšajú spacifikovať, muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.
Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť. Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností. Slovenská republika podala v súvislosti s úmrtím Chovanca vo februári 2025 medzištátny podnet na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).