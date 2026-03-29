STVR dala STOPKU udeľovaniu cien Radio_Head Awards! Zaznela tam kritika stavu kultúry, Flašíková reaguje

BRATISLAVA - Verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa rozhodla neodvysielať plánovaný záznam z 18. ročníka udeľovania hudobných cien Radio_Head Awards. Upozornil na to server Aktuality. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková v otvorenom liste umeleckej obci uviedla, že nemôže akceptovať, aby boli platformy verejnoprávneho média využívané na politické prejavy.
Piatkové večerné odovzdávanie cien zorganizovala hudobná rozhlasová stanica Rádio_FM, ktorá je súčasťou STVR. Vedenie zlúčenej televízie a rozhlasu krok odôvodnilo tým, že niektorí účinkujúci prezentovali osobné a politické postoje. Speváčka oceneného projektu Fallgrapp Nora Ibsenová postup televízie ostro kritizovala a položila otázku, či nejde o cenzúru v priamom prenose. Ibsenová uviedla, že zrušené bolo aj odvysielanie rozhovorov, ktoré STVR poskytla, a že neodvysielanie samotného záznamu jej bolo vysvetlené obsahom prejavov. Zdôraznila, že si nie je vedomá porušenia zmluvných podmienok, ktoré sa týkali zákazu šírenia nenávisti.
Záznam slávnostného večera mal byť pôvodne odvysielaný v nedeľu o 20:40 na druhom televíznom okruhu. Podľa oficiálneho stanoviska STVR došlo k posunu pôvodného dramaturgického zámeru. Televízia sa zároveň bráni tým, že verejnosť mala možnosť sledovať celý priebeh v priamom prenose prostredníctvom Rádia_FM alebo na webe.
Flašíková poslala umelcom otvorený list
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková v otvorenom liste umelcom uviedla, že nemôže akceptovať zneužívanie verejnoprávneho priestoru na politickú komunikáciu. Umelcov obvinila, že ich prejavy prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti a zvyšovaniu napätia.
„Mojou povinnosťou je chrániť verejnoprávny priestor pred jeho zneužívaním na presadzovanie individuálnych názorov. Rovnako ani ja sama tento priestor nevyužívam na prezentáciu osobných postojov,“ napísala Flašíková.
„Dostali ste príležitosť predstaviť svoju prácu. Podujatia tohto typu sú určené predovšetkým na prezentáciu tvorby a jej ocenenie, pričom osobné názory majú svoje prirodzené miesto v iných formátoch a platformách verejnej diskusie,“ dodala riaditeľka.
Počas večera zaznela kritika stavu kultúry a obrana prepustených zamestnancov STVR
Počas večera zaznela ostrá kritika súčasného stavu kultúry, napríklad od producenta Juraja „Jureša“ Líšku, ktorý hovoril o rozklade identity a perzekúcii odborníkov v sektore.
Hudobník Michal Kaščák sa počas ďakovného prejavu za ocenenie pre svoju kapelu Bez ladu a skladu verejne zastal viacerých prepustených zamestnancov STVR, napríklad novinárky Sone Gyarfašovej či moderátorky Zuzany Golianovej. Publikum v sále jeho slová ocenilo standing ovation, uviedol server Aktuality.
Reaguje aj iniciatíva Otvorená kultúra
„Samotný fakt, že ocenenie nebolo vysielané v priamom prenose, je pre televíziu poistkou. V čase medzi udalosťou a jej odvysielaním si vytvorila priestor na zásahy: kritické prejavy mohla zo záznamu vystrihnúť. Tentoraz však bolo kritických prejavov toľko, že po ich vystrihnutí by zo záznamu zostali len ľudia kráčajúci na pódium a z pódia,“ uviedla na Instagrame občianska iniciatíva Otvorená kultúra.
Incident podčiarkuje rastúce napätie medzi slovenskou kultúrnou obcou a ministerstvom kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej. Kultúrny sektor kritizuje nielen personálne čistky v národných inštitúciách, ale po novom aj zrušenie už bežiacich viacročných grantov pre festivaly, kultúrne centrá a časopisy zo strany Fondu na podporu umenia zo dňa na deň. Skupina 23 organizácií, ktorých sa škrty týkajú, označila tento krok za protizákonný a za hrubý zásah do princípov právneho štátu.