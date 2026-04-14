Mzdy vo februári rástli takmer všade: Výnimkou boli komunikácie s poklesom platov

BRATISLAVA - Priemerná nominálna mesačná mzda sa vo februári medziročne zvýšila v deviatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Výnimkou boli informácie a komunikácie, kde mzdy klesli o 7 %. Tempo rastu v ostatných odvetviach dosahovalo od štyroch percent vo vybraných trhových službách po 6,9 % v odvetví stavebníctva. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Reálne mzdy po očistení o vplyv inflácie poklesli v odvetví informácie a komunikácia o 10,3 %. Dvojciferný pokles reálnej mzdy na mesačnej báze zaznamenali štatistici prvýkrát od decembra 2022. V ostatných deviatich odvetviach reálny rast miezd do 2 % evidovali v trhových službách, ako aj ubytovaní či doprave so skladovaním, alebo aj v maloobchode a súčasne v predaji vozidiel vrátane opráv. V priemysle, kľúčovom odvetví s najväčším počtom zamestnancov, sa reálne mzdy medziročne zvýšili o 1,5 %. Reálne mzdy vzrástli o viac ako 2 % vo veľkoobchode, ďalej v reštauráciách s pohostinstvami a najmä v stavebníctve.
Najnižšie nominálne mzdy boli vo februári v ubytovacích službách, kde zamestnanci v priemere zarobili 854 eur. Druhé najnižšie platy eviduje ŠÚ v stavebníctve s priemernou mzdou 1117 eur. Na opačnom konci rebríčka sú práve zamestnanci informácií a komunikácie, ktorí v priemere zarábali 2436 eur, nasledovaní zamestnancami vo veľkoobchode s priemernou mzdou 1691 eur a zamestnancami v priemysle (1662 eur).