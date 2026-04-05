Na severe Slovenska hrozí silný vietor na horách: SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy

BRATISLAVA - Na severe Slovenska si v noci z nedele na pondelok (6. 4.) treba dať pozor na vietor na horách. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina vydal výstrahy prvého stupňa.
Meteorológovia očakávajú v horských oblastiach vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ uviedol SHMÚ na svojom webe.
Výstrahy majú začať platiť v časti severu krajiny o 23.00 h. V niektorých okresoch Žilinského kraja o hodinu skôr. V platnosti majú predbežne zostať na väčšine tohto územia až do utorkového (7. 4.) večera.