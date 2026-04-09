Pozor na mráz! Meteorológovia varujú pred poklesom teplôt, ohrozená je vegetácia

BRATISLAVA - Vo väčšine okresov SR sa očakáva od štvrtka večera do piatka (10. 4.) rána mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Meteorológovia preto pre viaceré lokality vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od štvrtka 22.00 h do piatka 8.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vo výške dve metre nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy sa týkajú celého Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Košického kraja, platia tiež pre väčšinu okresov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji a okresy Bytča i Žilina. V niektorých oblastiach sa očakáva mráz tiež v noci z piatka na sobotu (11. 4.). Výstrahy sú predbežne vydané pre Košický kraj a viaceré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji a pre okres Levice.