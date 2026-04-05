Od zimy a vetra sme si nadlho neoddýchli: Na Slovensko sa valí studený front! Udrie už o pár hodín

BRATISLAVA - Veľkonočná nedeľa sa niesla v znamení ukážkového jarného počasia. Slnko, teplo a prebúdzajúca sa príroda boli ako stvorené na oddychový sviatočný deň v kruhu najbližších alebo v prírode. Dlho sme sa však z pekného počasia netešili. Už o pár hodín sa na Slovensko vráti zima - a to vo veľkom štýle.
Zatiaľ čo počas nedele do našej oblasti prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch, už zajtra ráno sa prebudíme do chladnejšieho severozápadného prúdenia. Informuje o tom portál imeteo.sk. Môže za to studený front, ktorý k nám dorazí počas noci od severozápadu.
Prinesie so sebou zosilnenie vetra a výrazný teplotný kontrast môže spôsobiť aj tvorbu búrok. Zrážky môžu byť najmä v noci, ráno by sa už malo vyjasniť, avšak teploty sa s tými dnešnými nebudú dať ani porovnať, očakáva sa, že bude o približne o 5 až 7 °C chladnejšie, ako dnes.
Dlho sme si neoddýchli ani od vetra. Už zajtra sa znova rozfúka. Severozápadný vietor bude dosahovať nárazy 15 až 20 m/s, na horách miestami aj viac ako 25 m/s. Veterno by malo byť na našom území aj v nasledujúcich dňoch.