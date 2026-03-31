Utorok31. marec 2026, meniny má Benjamín, zajtra Hugo

Mexická prezidentka avizuje protesty po úmrtí ďalšieho Mexičana v USA

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. (Zdroj: SITA/AP/Marco Ugarte)
TASR

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok avizovala usporiadanie protestov v súvislosti s úmrtím ďalšieho mexického imigranta v Spojených štátov. Od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu v januári minulého roka zomrelo vo väzbe alebo pri zásahoch imigračných úradov v USA dovedna už 14 Mexičanov, informovala agentúra AFP.

„Chystáme sa zorganizovať niekoľko protestných akcií v súvislosti s ďalšou smrťou Mexičana, nášho spoluobčana, v Spojených štátoch,“ vyhlásila prezidentka na tlačovej konferencii. Tentokrát ale vláda podľa nej zájde ďalej než po predošlých incidentoch, keď na vyjadrenie protestu zasielala americkým úradom diplomatické nóty.

Podrobnosti o akciách

Podrobnosti o akciách majú byť oznámené neskôr v pondelok na tlačovej konferencii v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Mexického občana zadržiavali v centre v kalifornskom meste Adelanto a potom ho previezli do nemocnice vo Victorville, kde zomrel, uviedlo v piatok mexické ministerstvo zahraničných vecí.

Americký Colný a imigračný úrad (ICE), ktorý vykonáva protiimigračné zásahy v USA, v pondelok smrť Mexičana potvrdil. Podľa vyhlásenia si pracovníci zadržiavacieho centra 25. marca všimli, že leží v posteli v bezvedomí a nereaguje, tak sa ho pokúsili oživiť. Za mŕtveho ho podľa ICE vyhlásili po prevoze do nemocnice. V minulosti bol vraj odsúdený za držbu omamnej látky a krádež. Donald Trump po návrate do Bieleho domu na druhé funkčné obdobie prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti nelegálnym imigrantom a ich následné vyhosťovanie.

Viac o téme: ProtestyUSAMexikoClaudia Sheinbaumová
Súvisiace články

humanitárna pomoc
Záhada v Karibiku: Lode s pomocou pre Kubu zmizli! Po posádkach pátra mexické námorníctvo
Zahraničné
Mexiko hlási veľký protidrogový
Mexiko hlási veľký protidrogový úspech! Zabavili 14 miliónov dávok fentanylu: Zadržali aj šesticu podozrivých
Zahraničné
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová
Mexická prezidentka sa rozhodla: Nepodá žalobu proti Elonovi Muskovi pre jeho komentáre
Zahraničné
Našli mýtickú rybu, ktorá
Našli mýtickú rybu, ktorá veští skazu: Ak uvidíte TENTO strieborný záblesk, čaká nás KATASTROFA! Čo na to vedci?
Zaujímavosti

Zoznam TV

V jojkárskej šou Inkognito bola hosťom sokoliarka Renáta
V jojkárskej šou Inkognito bola hosťom sokoliarka Renáta
Prominenti
Do šou Inkognito zavítala žena, ktorá vyzerá ako speváčka Beáta Dubasová.
Do šou Inkognito zavítala žena, ktorá vyzerá ako speváčka Beáta Dubasová.
Prominenti
Famózne záverečné číslo Let's Dance v réžii Ďurovčíka: Koleník je hviezda, Nela bohyňa!
Famózne záverečné číslo Let's Dance v réžii Ďurovčíka: Koleník je hviezda, Nela bohyňa!
Prominenti

TEST OSOBNOSTI Nakoľko silná
TEST OSOBNOSTI Nakoľko silná je tvoja empatia?
hashtag.sk
Minister pôdohospodárstva a rozvoja
Takáč vyzýva Európsku úniu na rýchlu reakciu: Upozorňuje na drahé energie a problémy v mliečnom sektore
Domáce
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!
Domáce
Obľúbený FESTIVAL dostal stopku. Štát mu škrtol peniaze! Organizátori v šoku: TOTO je likvidácia kultúry
Obľúbený FESTIVAL dostal stopku. Štát mu škrtol peniaze! Organizátori v šoku: TOTO je likvidácia kultúry
Banská Bystrica

New York Times a
New York Times a Trumpova vláda na súde: Sporia sa o obmedzeniach Pentagónu pre novinárov
Zahraničné
Nezvyčajné stretnutie: Ženu v
Nezvyčajné stretnutie: Ženu v Hamburgu pohrýzol vlk! Polícia ho odchytila
Zahraničné
Ilustračné foto
Francúzsko žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN: Ide o smrť príslušníkov UNIFIL
Zahraničné
Bratislavské módne dni -
Známa Slovenka prišla priateľovi na neveru: Oznámila zásnuby... A rovno aj rozchod?!
Domáci prominenti
AI módna polícia: Princezná
AI módna polícia: Princezná na baby shower, čierna dráma a... Toto bol zlatý klinec večera!
Domáci prominenti
Ženy po ňom šaleli,
Ženy po ňom šaleli, ale tento herec je na mužov: Chlapi, zatĺkajte!
Osobnosti
Kristína Kucianová
Moderátorka športu ako ste ju nevideli: V priesvitných čipkovaných šatách... Z tých FOTO odpadnete!
Domáci prominenti

Mrazivý nález v kostole:
Mrazivý nález v kostole: Steny po 200 rokoch odhalili skryté svedectvo o ničivej katastrofe!
Zaujímavosti
Prestaňte sa v posteli
Prestaňte sa v posteli trápiť: TENTO detail v pohybe je KĽÚČOM k ženskému vyvrcholeniu
Zaujímavosti
Vysoký krvný tlak ráno:
Vysoký krvný tlak ráno: Prečo vzniká a čo môže hovoriť o zdraví srdca
vysetrenie.sk
Tak toto bol TRAPAS!
NOČNÁ MORA každej modelky: Finalistke Miss v priamom prenose vypadla PROTÉZA! VIDEO Jej reakcia šokovala celý svet
Zaujímavosti

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Veľkonočný šok pre peňaženky: Výrazne si priplatíme za cestovanie aj niektoré produkty, kde sa dá ušetriť?
Veľkonočný šok pre peňaženky: Výrazne si priplatíme za cestovanie aj niektoré produkty, kde sa dá ušetriť?
Problémy už pre pár stoviek eur: Pozor, štát vám môže siahnuť na účet, mzdu aj vodičák!
Problémy už pre pár stoviek eur: Pozor, štát vám môže siahnuť na účet, mzdu aj vodičák!
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!

Zásadný krok Calzonu: Ako tréner Slovenska zostane iba pod touto podmienkou!
Zásadný krok Calzonu: Ako tréner Slovenska zostane iba pod touto podmienkou!
Reprezentácia
Neskutočný týždeň pre Česko v NHL: Slafkovského stena v bránke zažiarila úplne najviac
Neskutočný týždeň pre Česko v NHL: Slafkovského stena v bránke zažiarila úplne najviac
NHL
Bývalý tréner Slovana Bratislava má novú prácu: Zamieril na lavičku českého klubu
Bývalý tréner Slovana Bratislava má novú prácu: Zamieril na lavičku českého klubu
Česko
VIDEO Neuveriteľné veci v NHL: Islanders vyhrávali v polke zápasu 3:1, potom nastal hokejový masaker
VIDEO Neuveriteľné veci v NHL: Islanders vyhrávali v polke zápasu 3:1, potom nastal hokejový masaker
NHL

NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
Doprava
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Klasické testy
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Doprava
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky

Pridali vám v práci ďalšiu agendu? Toto rozhodne nerobte, ak nechcete vyhorieť
Pridali vám v práci ďalšiu agendu? Toto rozhodne nerobte, ak nechcete vyhorieť
Motivácia a produktivita
Sebapoznanie cez koučing: Prečo je rozhovor s koučom investíciou do seba
Sebapoznanie cez koučing: Prečo je rozhovor s koučom investíciou do seba
Kariérny rast
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
KarieraInfo.sk
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Hľadám prácu

Pre istotu upečte na Veľkú noc dvojitú dávku. Vynikajúce jednohubky s medvedím cesnakom a syrom.
Pre istotu upečte na Veľkú noc dvojitú dávku. Vynikajúce jednohubky s medvedím cesnakom a syrom.
Veľkonočná maďarská tlačenka so zeleninou a vajíčkom
Veľkonočná maďarská tlačenka so zeleninou a vajíčkom
Hrnčekový veľkonočný baranček: Stačí hrnček a pár ingrediencií
Hrnčekový veľkonočný baranček: Stačí hrnček a pár ingrediencií
Výber receptov
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Výber receptov

Stránka, kde si AI môže prenajímať ľudí, čelí kontroverzii: Ponuky práce nie sú normálne, veľa z nich je ponižujúcich
Stránka, kde si AI môže prenajímať ľudí, čelí kontroverzii: Ponuky práce nie sú normálne, veľa z nich je ponižujúcich
Správy
Irán zasiahol americkú základňu a zničil E-3 Sentry. USA prišli o jedno z najdôležitejších „očí“ na oblohe
Irán zasiahol americkú základňu a zničil E-3 Sentry. USA prišli o jedno z najdôležitejších „očí“ na oblohe
Armádne technológie
Teleskop Jamesa Webba vyriešil desaťročia starú záhadu Saturnu. Už vieme, prečo sa zdalo, že planéta mení svoju rotáciu
Teleskop Jamesa Webba vyriešil desaťročia starú záhadu Saturnu. Už vieme, prečo sa zdalo, že planéta mení svoju rotáciu
Veda a výskum
Tvoj telefón sa naučí nový trik. Samsung chystá funkciu, ktorá ti ušetrí peniaze pri nákupoch
Tvoj telefón sa naučí nový trik. Samsung chystá funkciu, ktorá ti ušetrí peniaze pri nákupoch
Samsung

Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte

Zabudnite na hodiny driny! Aké princípy fungujú v nízkoúdržbovej záhrade?
Zabudnite na hodiny driny! Aké princípy fungujú v nízkoúdržbovej záhrade?
Záhrada
Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Dvor a záhrada
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Záhrada
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada

Telo snov do leta ešte stíhate: Toto je jedálniček, ktorý vám s tým reálne pomôže a to bez extrémov
Chudnutie a diéty
Telo snov do leta ešte stíhate: Toto je jedálniček, ktorý vám s tým reálne pomôže a to bez extrémov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bulharský premiér Andrej Ďurov
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo: Ukrajina podpísala obrannú dohodu s Bulharskom
ONLINE Iránsky útok zasiahol
Zahraničné
ONLINE Iránsky útok zasiahol kuvajtský tanker v Dubaji! Izrael dosiahol viac než polovicu svojich cieľov
Vladimir Putin
Zahraničné
Pod Putinom sa trasie stolička: Pohneval si Rusov! Nazúrení sú aj jeho podporovatelia
Hrozivé varovanie expertov: V
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertov: V Európe sa šíri sa nový variant COVIDU! Takéto má príznaky

