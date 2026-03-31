Škoda vo výške 50-tisíc eur! Polícia obvinila muža z podvodu pri predaji detského tovaru

BRATISLAVA - Bratislavská polícia obvinila 50-ročného Mária R. z podvodu pri predaji detského tovaru, najmä kočíkov s príslušenstvom. Obvinený mal takto spôsobiť vyše 50 zákazníkom škodu v celkovej výške takmer 50.000 eur. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
Obvinený mal pôsobiť ako konateľ obchodnej spoločnosti v období od augusta do decembra roka 2024. Zákazníci si tovar objednávali buď osobne v kamennej predajni v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Po objednávke im boli vystavené zálohové faktúry vo výške 100 percent ceny tovaru, ktoré zákazníci uhradili.
Deklarovaná dodacia lehota však dodržaná nebola, objednaný tovar poškodeným doručený nebol a finančné prostriedky im neboli nikdy vrátené. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti vzniesol obvinenie 50-ročnému Máriovi pre pokračovací zločin podvodu, za ktorý mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.