V Košiciach došlo k zmene: Ministerka kultúry odvolala z funkcie riaditeľky STM a ŠVK

KOŠICE - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v utorok odvolala z funkcie generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea (STM) Zuzanu Šullovú aj riaditeľku Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Košiciach Darinu Kožuchovú.Informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
M. Šimkovičová odhalila bustu generála M. R. Štefánika na vojenskom cintoríne v Ríme
Šullovú na čele STM nahradí od stredy (1. 4.) nový generálny riaditeľ Ján Pivovarník. ŠVK namiesto Kožuchovej po novom povedie Radoslav Maček. „Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadruje vďaku za doterajšie pôsobenie obom riaditeľom týchto kultúrnych inštitúcií a novým riaditeľom praje veľa pracovných úspechov na novej pozícii,“ uviedol rezort.