Premiér Fico navštívi Rumunsko: Stretne sa s prezidentom, premiérom i krajanmi

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok (27. 3.) navštívi spolu s delegáciou Rumunsko. V Bukurešti ho prijme prezident Nicušor Dan. Stretne sa tiež so svojím náprotivkom predsedom vlády Rumunska Iliem Bolojanom. Informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

S rumunským premiérom bude Fico rokovať o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, konkurencieschopnosti Európskej únie či o energetike. „Predseda vlády následne odcestuje do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu slovenského premiéra v slovenských komunitách v Rumunsku. Na podujatí v Oradei sa zúčastní aj predseda vlády Rumunska Ilie Bolojan,“ uviedli z úradu vlády.

Súčasťou delegácie v Rumunsku je podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.

Súvisiace články

Na snímke predseda vlády
Fico pripúšťa predĺženie opatrení: Ceny nafty môže ovplyvniť vojna na Blízkom východe
Domáce
Tlačová konferencia predsedu vlády
Fico varuje pred zmenou vlády v Maďarsku: Víťazstvo opozície môže zhoršiť vzťahy so Slovenskom
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Fico po summite: Žiadna monitorovacia komisia nenavštívila zariadenie ropovodu Brody
Zahraničné

Zoznam TV

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Prominenti
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Prominenti
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy

FOTO Martina Šimkovičová
Jasný odkaz ministerky Šimkovičovej na situáciu vo Fonde na podporu umenia
Domáce
FOTO Prebehla protidrogová akcia: Prešovskí
Prebehla protidrogová akcia: Prešovskí policajti zadržali dvoch mužov
Domáce
Polícia v Prešove zasahovala proti drogám: Zadržali dvoch mužov, prebiehajú vyšetrovania
Polícia v Prešove zasahovala proti drogám: Zadržali dvoch mužov, prebiehajú vyšetrovania
Prešov

FOTO Donald Trump
Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán
Zahraničné
Volebný podvod v Nemecku:
Volebný podvod v Nemecku: Starosta bavorského mestečka rezignoval
Zahraničné
VAROVANIE matky: Deti VŽDY
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Zahraničné
Napätie v Maďarsku: Protestujú
Napätie v Maďarsku: Protestujú proti podozrievaniu novinára Panyiho zo špionáže
Zahraničné

Dcéra Dary Rolins je
Dcéra Dary Rolins je už dospelá: Oslávila 18. narodeniny... Z tejto retro FOTO odpadnete!
Domáci prominenti
Erika Eleniak
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, ja by som sa hanbil! Krajčiová ho zotrela jedinou vetou
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti

Doplatil na intímnu minulosť?
Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus
Zaujímavosti
Tento doplnok možno beriete
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
vysetrenie.sk
CHUANDO TAN
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Zaujímavosti
Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Slovensko – Kosovo: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS
Slovensko – Kosovo: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Istanbule rozhodovali detaily: Slováci spoznali možného súpera v boji o MS
V Istanbule rozhodovali detaily: Slováci spoznali možného súpera v boji o MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Košice s nožom na krku sezónu nekončia: Bystrica kožu zadarmo nepredala
Košice s nožom na krku sezónu nekončia: Bystrica kožu zadarmo nepredala
Tipsport liga
Česko – Írsko: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS vo futbale 2026
Česko – Írsko: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS vo futbale 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Veda a výskum
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Armádne technológie
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Technológie
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Donald Trump
Zahraničné
Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán
VAROVANIE matky: Deti VŽDY
Zahraničné
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Anthony Glees sa obáva,
Zahraničné
Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod
Škandalózne VIDEO z letiska:
Zahraničné
Škandalózne VIDEO z letiska: Zamestnanec hádzal drahé gitary o zem ako vrecia s odpadom!

