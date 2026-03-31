RUŠNO na spornej bratislavskej ulici: Krik a zásah polície, plot bránili vlastným telom!

BRATISLAVA - Hlavné mesto v pondelok opätovne odstránilo oplotenie a spriechodnilo Satinského ulici v bratislavskom Starom Meste. Urobilo tak po tom, ako bola ulica koncom minulého týždňa opätovne zatarasená. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Nezaobišlo sa to ale bez komplikácií. Zástupca miestnych obyvateľov chránil oplotenie pred odstránením vlastným telom.
Po tom, čo v januári na výzvu Starého Mesta odstránili oplotenie a spriechodnili Satinského ulicu, museli v pondelok (30. 3.) toto oplotenie odstraňovať opäť, keďže majitelia priľahlej bytovky ho minulý týždeň znovu osadili. "Hoci aj po spriechodnení zostala táto ulica neprejazdná pre vozidlá, čiže obyvatelia dotknutej bytovky neboli nijako zaťažení nárastom hluku z motorových vozidiel. Toto oplotenie bolo na ulici osadené bez relevantného povolenia, v rozpore so zákonom aj s územnoplánovacou dokumentáciou, čo potvrdila aj kontrola Starého Mesta. Ide o verejnú účelovú komunikáciu, ktorá má slúžiť ľuďom ako pešie prepojenie medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou," uvádza primátor Bratislavy Matúš Vallo, podľa ktorého toto oplotenie roky komplikovalo každodenné fungovanie nielen obyvateľom týchto ulíc, ale aj pacientom nemocnice, či žiakom blízkeho gymnázia, ktorí kvôli prehradeniu ulice museli medzi Dunajskou a Cintorínskou chodiť zbytočnou obchádzkou. Podľa neho "sebecký záujem niektorých obyvateľov bytovky nemôže stáť nad záujmom verejnosti ani nad zákonom".
Rušno počas odstraňovania plota
Nezaobišlo sa to ale bez komplikácií. Advokát obyvateľov chránil oplotenie vlastným telom. Vallo zverejnil na sociálnej sieti video. Na mieste preto zasahovala aj mestská polícia. "Prítomnosť mestskej polície pri odstraňovaní oplotenia súvisela so zabezpečením bezpečného priebehu zásahu,“ skonštatoval Bubla.
Ďalší postup bude bratislavský magistrát riešiť v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto. Tá sa už v januári, pri prvom odstránení oplotenia, vyjadrila, že bude aj naďalej pokračovať vo všetkých dostupných právnych krokoch, aby Satinského ulica ostala trvalo priechodná a aby nedochádzalo k svojvoľnému zahradzovaniu verejného priechodu, ktorý má slúžiť verejnosti.
Mestská polícia zasahovala na Satinského ulici v pondelok dvakrát, tvrdí denník SME. Prvý zásah bol ráno okolo deviatej, no skončil sa len odchodom hliadky. Advokát a zástupca vlastníkov Radovan Stretavský od policajtov žiadal príkaz, na základe ktorého konajú, aj dokument oprávňujúci odstránenie plota. Hliadka sa vrátila okolo obeda, tentoraz aj s úradníkom magistrátu. Ten s advokátom diskutoval o oprávnenosti zásahu. Stretavský zvyšoval hlas a situácia zostávala napätá. "Ani ty tu nebývaš, zmizni z pozemku," kričal na mestských policajtov.
Situácia eskalovala, keď si advokát zo vzdoru prestrčil hlavu cez mreže a rukami aj nohami sa omotal okolo tyčí. Policajti ho vyzývali, aby sa uvoľnil. "Nevytiahnem si, choď do r*ti," reagoval Stretavský. "Nech tu nechajú tu bránu. Prečo ju kradnú," kričal na policajtov. Na mieste bola okrem mestskej polície prítomná aj štátna polícia, ktorá ale do zásahu nezasiahla. Napokon mestskí policajti použili voči advokátovi donucovacie prostriedky a odtrhli ho od plota.
Obyvatelia nesúhlasia s tým, že ulica je sprístupnená verejnosti. Tvrdia, že za dva mesiace, odkedy tadiaľ prechádzajú ľudia, im už niekto stihol zlomiť rampu pri vjazde do podzemnej garáže, poškodiť plastovú výplň brány a ohnúť hliníkový profil na stene. "Prečo by sem mali chodiť bezdomovci, alkoholici prespávať a robiť bordel," povedala staršia obyvateľka pre denník SME. "Keby ste tu bývali, neviem, čo by ste hovorili," dodáva. "Zákon jasne hovorí, čo je ulica. Toto ulica nie je, je to súkromný dvor," cituje denník advokáta. "Podávame preto podnet na okresnú prokuratúru, aby Satinského ulicu zrušila," uviedol.
Problém s ulicou sa vlečie už roky
Hlavné mesto odstránilo oplotenie už začiatkom roka. Urobilo tak po tom, ako mestská časť v rámci kontroly konštatovala, že plot a bránka neboli umiestnené v súlade so zákonom ani s územnoplánovacou dokumentáciou a vyzvala mesto i vlastníkov na odstránenie plota. Keďže sa na stanovisku miestnej samosprávy nič nezmenilo, magistrát podľa jeho slov nerozumel minulotýždňovému opätovnému osadeniu oplotenia. Podotkol, že oplotenie komplikuje každodenné fungovanie nielen obyvateľom Dunajskej ulice, ale aj pacientom nemocnice či žiakom blízkeho gymnázia.
Obyvatelia priľahlej bytovky prehradili Satinského ulicu oplotením ešte v roku 2016 po vybudovaní novej nemocnice. Ulica tak nemohla plniť svoju základnú funkciu verejného prepojenia medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Obyvatelia Dunajskej a okolia preto roky volali po vyriešení problému. Opätovné spriechodnenie ulice pre chodcov v januári 2026 sa podľa samosprávy stretlo s pozitívnou odozvou. Aj po spriechodnení zostala ulica neprejazdná pre vozidlá.
Satinského ulica sa nachádza v Starom Meste blízko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala. Od roku 2015 je pomenovaná po hercovi a komikovi Júliusovi Satinskom. Je pešou spojnicou medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Zatarasili ju však majitelia pozemkov pod komunikáciou.