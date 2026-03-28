Spornú bratislavskú ulicu opäť zatarasili: Neskutočná AROGANCIA, pení starosta! Roky doťahovania pokračujú

BRATISLAVA - Satinského ulicu v Bratislave opätovne zatarasili. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Staré Mesto Matej Vagač, ktorý situáciu považuje za neakceptovateľnú. Ozrejmil, že mestská časť už na mieste vykonala štátny odborný dozor a vyzvala hlavné mesto, ako správcu komunikácie, na bezodkladné odstránenie zátarasy.
„Budeme trvať na tom, aby Satinského ulica zostala priechodná pre verejnosť,“ uviedol starosta Starého Mesta. Zdôraznil, že ide o verejnú účelovú komunikáciu, ktorá má slúžiť ľuďom ako prirodzené pešie prepojenie medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou - k nemocnici, MHD aj ďalším inštitúciám.
„Tento fakt bol už v minulosti jasne potvrdený a zátarasy boli odstránené aj na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu,“ pripomenul Vagač. To, že sa brána objavila opäť, vníma ako neskutočnú aroganciu a nerešpektovanie platných rozhodnutí zo strany vlastníkov. Satinského ulicu v Bratislave opätovne spriechodnili v januári, kedy po rokoch došlo k odstráneniu oplotenia a bránky, ktoré dlhodobo bránili pešiemu prechádzaniu touto ulicou.
Satinského ulica sa nachádza v bratislavskom Starom Meste blízko Univerzitnej nemocnice - Nemocnice sv. Michala. Od roku 2015 je pomenovaná po hercovi a komikovi Júliusovi Satinskom. Je pešou spojnicou medzi Dunajskou a Cintorínskou ulicou. Zatarasili ju však majitelia pozemkov pod komunikáciou, pretože nechceli, aby popod ich bytový dom chodili ľudia.