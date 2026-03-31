Emotívny návrat mladého bojovníka: Oliver prežil pád z 38 metrov, po dlhých mesiacoch je na Slovensku

RUŽOMBEROK - Tragický príbeh dvoch mladých Slovákov, pod ktorými sa v nemeckom Butzbachu zrútila pracovná plošina, má po mesiacoch neistoty ďalšie šťastné pokračovanie. Po tom, čo sa začiatkom mesiaca vrátil na rodnú Oravu Martin, je už na Slovensku aj jeho kolega Oliver. Jeho stav si po náročnej operácii hlavy vyžiadal špeciálny transport, pri ktorom museli zasahovať slovenské ministerstvá a armáda.
Kým Martina previezli záchranári po cestách, v prípade 20-ročného Olivera bola situácia oveľa komplikovanejšia. Po páde z výšky 38 metrov absolvoval mladík náročnú operáciu hlavy a lekári dlhé kilometre v sanitke neodporúčali. Jedinou bezpečnou cestou, ako ho dostať z nemeckého Gailingenu späť do vlasti, bol vzdušný transport.
Zázrak po páde z 38 metrov: Slovák Martin, ktorý v Nemecku prišiel o obe nohy, je konečne doma!
„Prevoz sanitkou po náročnej operácii hlavy na viac ako 1200 km lekári neodporúčali. Aj preto bol repatriačný let jedinou bezpečnou cestou, ako dostať Olivera domov,“ vysvetlila na sociálnej sieti Oliverova mama, ktorá syna sprevádzala v najťažších chvíľach. Napriek obrovskému strachu blízkych prebehla cesta bez najmenších komplikácií.
Lietadlo Ministerstva obrany SR s Oliverom pristálo na letisku v Poprade, odkiaľ mladík smeroval priamo do bezpečia slovenskej nemocnice. „Oliver celý prevoz zvládol bez komplikácií. Následne bol prevezený na ARO vojenskej nemocnice v Ružomberku,“ informovala rodina s obrovskou úľavou.
„Z celého srdca ďakujeme Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu obrany SR za profesionalitu, rýchlosť a ľudskosť pri organizácii tohto náročného prevozu,“ uzavrela mama mladého bojovníka.
Príbeh dvoch montérov, ktorí v auguste 2025 prežili pád z výšky dvanástich poschodí, otriasol celou krajinou. Obaja mladí muži však ukázali neuveriteľnú vôľu žiť. Kým Martin sa učí fungovať po amputácii oboch nôh, Oliver má pred sebou ďalšiu fázu liečby v Ružomberku.