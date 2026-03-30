Bizarný prípad pred sviatkami: Polícia vyšetruje krádež desiatok jahniat

DLHÉ STRÁŽE - Polícia vyšetruje krádež desiatok jahniat v obci Dlhé Stráže v Levočskom okrese. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k nej došlo v sobotu (28. 3.) v noci.
„V objekte bývalého družstva v obci Dlhé Stráže páchateľ prešiel do maštale, odkiaľ odcudzil 40 kusov jahniat. Poškodený majiteľ vzniknutú škodu vyčíslil na približne 2000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Prípadom trestného činu krádeže sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Levoči.