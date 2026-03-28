Policajná akcia v Košiciach: Vlámači sa skrývali priamo v garáži! Hliadka ich načapala pri čine

KOŠICE - Polícia v piatok (27. 3.) v nočných hodinách prijala oznámenie, že v areáli na Slovenskej ulici v Košiciach dochádza k vlámaniu do viacerých garáží. Policajti po príchode na miesto v jednej z nich našli ukrytých dvoch mužov. Obaja už čelia obvineniu z trestného činu krádeže vlámaním v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V prípade staršieho z dvojice bol zároveň spracovaný aj podnet na väzobné stíhanie,“ uviedla polícia. Po oznámení o vlámaní a rýchlom príchode na miesto hliadka skontrolovala garáže, pričom viaceré boli otvorené po prekonaní zámkov. „Vďaka pohotovej reakcii policajtov boli obaja muži priamo na mieste obmedzení na osobnej slobode a eskortovaní na policajné oddelenie k ďalším úkonom,“ oznámila polícia.