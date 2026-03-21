Predviedli ho na stanicu pre podozrenie z krádeže, skončil dobitý: Policajt v Galante napadol mladíka, prípad prešetrujú

GALANTA - Polícia prešetruje medializovaný prípad z Galanty, keď mal jej príslušník fyzicky napadnúť 15-ročného chlapca na policajnej stanici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti.
Zásah polície
Incident sa podľa televízie Markíza, ktorá o prípade informovala, mal stať pri predvedení chlapca v súvislosti s podozrením z krádeže slúchadiel. Podľa oficiálneho stanoviska krajská polícia začala prípad prešetrovať bezodkladne po zistení skutku ešte začiatkom marca.
Riaditeľ KR PZ v Trnave Ján Pažický nariadil vykonať vnútornú kontrolu, ktorá už bola ukončená. „Voči policajtovi bolo začaté disciplinárne konanie, ako aj konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka PZ,“ ozrejmila polícia.
Trestné vyšetrovanie
Zároveň postúpila audiovizuálny záznam Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), kde vyšetrovanie pokračuje. V súvislosti so zásahom začalo trestné stíhanie pre prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie o možnom ďalšom postupe vrátane prípadného obvinenia by podľa polície malo byť známe v najbližšom období.