Sobota21. marec 2026, meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik, Benedikt

Predviedli ho na stanicu pre podozrenie z krádeže, skončil dobitý: Policajt v Galante napadol mladíka, prípad prešetrujú

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
GALANTA - Polícia prešetruje medializovaný prípad z Galanty, keď mal jej príslušník fyzicky napadnúť 15-ročného chlapca na policajnej stanici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti.

Incident sa podľa televízie Markíza, ktorá o prípade informovala, mal stať pri predvedení chlapca v súvislosti s podozrením z krádeže slúchadiel. Podľa oficiálneho stanoviska krajská polícia začala prípad prešetrovať bezodkladne po zistení skutku ešte začiatkom marca.

 
 

Riaditeľ KR PZ v Trnave Ján Pažický nariadil vykonať vnútornú kontrolu, ktorá už bola ukončená. „Voči policajtovi bolo začaté disciplinárne konanie, ako aj konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka PZ,“ ozrejmila polícia.

Zároveň postúpila audiovizuálny záznam Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), kde vyšetrovanie pokračuje. V súvislosti so zásahom začalo trestné stíhanie pre prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie o možnom ďalšom postupe vrátane prípadného obvinenia by podľa polície malo byť známe v najbližšom období.

Bratislavská eparchia má nového biskupa, uviedol prešovský arcibiskup Vladyka Jonáš Maxim
Nič nepotrebujeme tak silno ako to, aby sme mali úctu jeden k druhému, uviedol nový biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach
Unikátne historické video zo San Francisca krátko po zemetrasení v roku 1906
Neporiadok v skladoch či tovar po dátume spotreby: Kontroly v prevádzkach skončili katastrofálne!
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Na Slovensku padli teplotné rekordy: Marec priniesol mimoriadne teplé a suché dni, varuje SHMÚ
Desaťtisíce ľudí v Prahe protestujú proti krokom Babišovej vlády: Polícia zaistila muža so strelnou zbraňou!
Rozchod českého promi páru: On sa vrátil k manželke a ona? Prišla o lásku aj o prácu!
Náhla smrť legendárneho Chucka Norrisa (†86): Ešte pred pár dňami bol plný sily... Aha, ako boxoval!
Mrazivé slová Alagič o chvíľach v Dubaji: Syna chránila klamstvom... Rakety nazývala hviezdičkami!
Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade
História skrytá v názvoch: Viete, po kom sú pomenované slovenské mestá?
Na tento ZÁZRAK čakali roky! V britskej zoo sa narodilo mláďa VZÁCNEHO druhu, ošetrovatelia hovoria o víťazstve
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!

VIDEO Dráma o stotiny v prospech Talianska: Pirovanová ukoristila glóbus po životnom výkone
Stíhačka v znamení veľkého boja až do cieľa: Oebergová potvrdila formu zo šprintu, Fialková poklesla
MŠK Žilina – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos zo skupiny o titul Niké ligy
MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava: Online prenos zo skupiny o titul Niké ligy
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Cesta do práce nemusí byť „zabitý" čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rekreačné drogy nie sú taká sranda, ako sa na prvý pohľad zdá: Mnohé zvyšujú riziko mozgovej príhody o viac ako dvojnásobok
Ukrajina našla lacný spôsob, ako zastaviť ruské drony. Tento prístup teraz zaujíma celý svet, najmä krajiny na Blízkom východe
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
FBI varuje pred ruskými hackermi. Kradnú účty na WhatsApp a Signal, ohrození sú aj používatelia na Slovensku
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Toto znamenie je najťažšie milovať: Muži priznávajú, že si s ním často nevedia poradiť
