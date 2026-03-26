Nehoda pri Čiernej nad Tisou: Auto zrazilo chodcov, sú ťažko zranení

ČIERNA NAD TISOU - Dvaja chodci utrpeli pri zrážke s autom blízko Čiernej nad Tisou v okrese Trebišov ťažké zranenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že vodič mal pozitívny drogový test. Nehoda sa stala v stredu (25. 3.) večer na ceste v smere od mesta Čierna nad Tisou na obec Malé Trakany.
„Vodič vozidla Volkswagen v zákrute zrazil dvoch chodcov, ktorí kráčali priamo v jazdnom pruhu v smere jeho jazdy a nemali na sebe žiadne reflexné prvky. Dychová skúška u vodiča bola negatívna, orientačný test na prítomnosť návykových látok však vyšiel pozitívne. V nemocnici mu bol odobratý biologický materiál, policajti mu zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali,“ uviedla polícia.
Obaja chodci utrpeli zranenia
Obaja chodci utrpeli podľa predbežných lekárskych správ zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Tehotnú chodkyňu transportovala do nemocnice letecká zdravotná služba. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. Príčina dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania. „Táto nehoda je vážnym varovaním pre všetkých. Vodič si nesmie sadnúť za volant pod vplyvom návykových látok a chodci by za zníženej viditeľnosti nikdy nemali byť na ceste bez reflexných prvkov,“ uzatvára polícia.