AKTUÁLNE Ťažká nehoda na východe: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj vrtuľník

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Medzi Medzevom a Počkajom (Košiscký kraj) na východe Slovensko došlo v utorok popoludní k vážnej dopravnej nehode. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj vrtuľník.
K zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo na ceste II/548. Podľa doterajších informácií sa zrazili vozidlá zn. VW Golf a Hyundai. Obaja vodiči zostali po náraze zakliesnení vo vozidlách, boli však pri vedomí.
Na mieste zasahujú záchranné zložky vrátane RZP, HaZZ a PZ, pričom na miesto smeruje aj záchranársky vrtuľník. "Vodiči, ktorí sa nachádzajú v tomto úseku, musia rátať so zdržaním. Ostatným odporúčame zvoliť si alternatívnu trasu," uviedla polícia.
Úsek je dočasne uzatvorený, okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho šetrenia.