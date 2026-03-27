Nebezpečenstvo na cestách! Silný vietor sfúkol dodávku do priekopy: Polícia varuje vodičov

ROŽŇAVA - Silný vietor komplikuje premávku na ceste I/16 v úseku Moldava nad Bodvou - Rožňava, do priekopy už sfúkol prázdnu plachtovú dodávku s prívesom. Polícia vodičov upozorňuje aj na mieste.
„Policajti v danom úseku upozorňujú vodičov najmä nákladných motorových vozidiel na nebezpečný prejazd pre silný nárazový vietor. V prípade potreby môže byť nevyhnutné aj odplachtovanie prívesu alebo návesu, aby sa znížilo riziko ďalších udalostí,“ uvádza košická krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá na zvýšenú opatrnosť vyzýva všetkých vodičov prechádzajúcich uvedeným úsekom. Bočný vietor sfúkol dodávku v časti Dvorníky-Včeláre. Vodič sa pri udalosti nezranil.