Zúfalstvo v Dubnici: Zamestnanci strojárskej firmy odišli bez miezd aj odstupného, prípad už rieši polícia

DUBNICA NAD VÁHOM – Viac ako štyridsať rodín z okolia Dubnice nad Váhom prežíva kritické obdobie. Miestna strojárska firma, špecializujúca sa na výrobu dielov pre vodné diela, im už od októbra minulého roka nevyplatila mzdy za vykonanú prácu. Po hromadných výpovediach sa zamestnanci nevedia dostať ani k zákonnému odstupnému. Celkový dlh spoločnosti voči pracovníkom sa vyšplhal na závratných 200-tisíc eur.
Informuje o tom STVR. Podľa svedectiev zamestnancov sa problémy v podniku začali nenápadne už počas minuloročného leta. Vyplácanie peňazí bolo nepravidelné, až kým sa na jeseň úplne nezastavilo. Situácia vyvrcholila na prelome rokov, kedy väčšina personálu stratila trpezlivosť a podala výpovede. Dnes je väčšina z nich evidovaná na úrade práce, no bez vyplatených miezd za dva a pol mesiaca a bez dvojmesačného odstupného.
Firma v začarovanom kruhu?
Vedenie strojárskeho podniku v písomnom stanovisku priznáva meškanie platieb, no vinu čiastočne hádže na samotných zamestnancov. Tvrdí, že práve ich hromadný odchod znemožnil dokončenie kľúčovej zákazky, ktorá mala vygenerovať potrebný zisk na mzdy. Paradoxom však zostáva, že časť zamestnancov, ktorí v podniku zostali, peniaze dostala.
Podľa zástupkyne zamestnancov Marty Murgašovej ich firma vyplatila prednostne, aby mala s kým zákazku vôbec dokončiť. Ostatných, ktorí sú už mimo firmy, zatiaľ nikto nekontaktoval.
Do hry vstupuje polícia aj inšpektorát
Situácia v Dubnici už nie je len otázkou interných dohôd. Na podnet poškodených pracovníkov začal konať Inšpektorát práce v Trenčíne. „Môžem potvrdiť, že v danej spoločnosti prebieha výkon inšpekcie práce práve zameraný na odmeňovanie zamestnancov,“ uviedol pre STVR riaditeľ inšpektorátu Juraj Hajšo. Okrem inšpektorov sa prípadom zaoberá aj polícia.
Firma tvrdí, že ak jej ministerstvo hospodárstva uvoľní prostriedky zložené v rámci reštrukturalizácie, peniaze zamestnancom vyplatí okamžite. V opačnom prípade sa bývalí pracovníci k svojim peniazom dostanú najskôr o štyri mesiace – po predpokladanom ukončení výroby.