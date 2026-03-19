Vlna prepúšťania pokračuje: Po Samsungu je v Galante ohrozených 228 miest

Galanta - Úrad práce v Galante eviduje po Samsungu ďalšie hromadné prepúšťanie. Ohrozených je 228 pracovných miest v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou plastových komponentov. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie 13. marca. Podľa informácií ide o jednu z firiem dodávajúcich komponenty do závodu spoločnosti Samsung v Galante, ktorý do mája 2026 ukončí výrobu.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante v závere februára. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať naďalej.