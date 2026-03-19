Šutaj Eštok pod paľbou otázok: Rezort odmieta, že žiadal citlivé informácie

BRATISLAVA - Žiadny interný riadiaci akt, ktorým by minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) žiadal od policajných útvarov citlivé informácie, nebol vydaný a ani nebude. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Rezort vnútra to uviedol v reakcii na medializované informácie o tom, že minister mal žiadať údaje napríklad o živých trestných spisoch alebo o pripravovaných policajných zákrokoch.
„Ministerstvo vnútra sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým a zavádzajúcim interpretáciám medializovanej požiadavky na ‚pravidelné situačné prehľady s citlivými informáciami‘ z Policajného zboru (PZ),“ uviedol Neumann. MV označilo medializované informácie za neoverené tvrdenia.
MV vo svojom stanovisku zdôraznilo, že minister riadi rezort, ktorý musí garantovať vnútornú bezpečnosť občanov 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku. „Preto má k dispozícii aktuálne a relevantné informácie o udalostiach s bezpečnostným, mediálnym alebo reputačným dosahom, ale výlučne v zákonnom rozsahu, a nie v takej forme, ako to niektoré médiá interpretovali,“ priblížil hovorca. „Tieto prehľady slúžia na efektívne, moderné a zodpovedné riadenie rezortu, krízovú prevenciu a včasné informovanie verejnosti,“ dodal s tým, že informácie nikdy neslúžia na zneužívanie alebo politické ovplyvňovanie operatívnej činnosti Policajného zboru. Rezort vnútra vyzval médiá a politické subjekty na overovanie faktov priamo u zdroja a „na zodpovedné informovanie bez zbytočného vyvolávania napätia v spoločnosti“.
Portál Aktuality.sk informoval o tom, že podľa požiadavky od Šutaja Eštoka mu má Policajný zbor „každé ráno zasielať situačný prehľad informácií o tom, čo sa v daný deň deje alebo chystá“. Podľa zistení portálu mali dostať takéto inštrukcie jednotlivé krajské riaditeľstvá, odbor kriminálnej polície aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK). MV označilo medializovanú požiadavku za nepravdivú a zavádzajúcu.