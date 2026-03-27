Celé Slovensko RIEŠI uši politikov koalície: Tajné slúchadlá a hľadanie pravdy, Hlina pohrozil rušičkou!

BRATISLAVA - Obvyklý duel koalície a opozície pred kamerami súkromnej televízie sa zmenil na jednu veľkú záhadu. Už počas živej nahrávky si totiž diváci začali všímať niečo neobvyklé, konkrétne v ušiach koaličných predstaviteľov. Niektorí Slováci totiž zazreli čosi, čo pripomínalo zariadenia telovej farby, niečo ako slúchadlá. To sa okamžite stalo terčom opozície a ministra s podpredsedom parlamentu si v príspevkoch "vychutnali". Koalícia sa zatiaľ k téme nevyjadrila a taktne mlčí.

Reč je o tradičnej relácii Král na ťahu v súkromnej spravodajskej televízii TA3. V nej sa vo štvrtok 26. marca večer objavili minister pôdohospodárstva Richard Takáč a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru-SD. Dvojici čelila iná dvojica z opozičných radov SaS - Alojz Hlina a šéf strany Branislav Gröhling. Začiatok relácie vyzeral úplne bežne a nič nenasvedčovalo tomu, že o pár minút budú plné sociálne siete, kde sa bude debatovať o ušiach politikov.

Na údajný incident ako prvý upozornil bývalý poslanec Národnej rady Miroslav Žiak za SaS, ktorý si na podnet fanúšikov všimol netradičnú vec v uchu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. "Aj vy ste si všimli nasluchátko v Gašparovom uchu tak, ako moji sledovatelia?" spýtal sa ľudí v statuse.

 
 

Pri bližšom pohľade na hlavu Tibora Gašpara a neskôr aj ministra Richarda Takáča sa viacerí diskutujúci zhodli, že majú v ušiach niečo, čo pripomína slúchadlo, nešikovne ukryté telovou farbou. Na internete sa preto strhla obrovská diskusia a začali sa množiť otázky. Doteraz sa však nevie, kto má pravdu.

Samotný Hlina, ktorý bol v diskusii, síce priamo počas nej nijako nespomenul, že mu niečo na ušiach svojich oponentov nesedí, no po vypnutí kamier sa na ďalší deň pustil do ostrej kritiky. "Dovoľte mi povedať, že smeráci sú už riadne nervózni a príprave na reláciu sa venujú naozaj intenzívne," začal Hlina a po tom, čo spomenul, že fanúšikov strany priviezli na natáčanie autobusy, sa pustil do témy slúchadiel.

 
 

"Najzaujímavejšie v príprave však boli „spy earpiece“ v uchu. Z toho, čo je vidieť, to vyzerá na špeciálne „custom-made“, na mieru robené zariadenie, ktoré môže byť dosť drahé. Existujú aj lacnejšie za pár desiatok eur, ale toto pôsobí ako profesionálnejšie riešenie. Tak neviem, či im to objednala tajná služba, strana Smer, alebo si to platili sami," zamyslel sa Hlina.

Poslanec SaS sa potom zamyslel aj nad tým, čo sa s tým dá robiť. "V zásade mi je to dosť jedno, je to ich úbohá vizitka. Nech im z uší trčia aj štyri vysielače a nech im do nich rozprávajú aj po rusky, pokojne môžu mať pred sebou aj štyri notebooky. Pre mňa za mňa. Treba však na to upozorniť. A ak ma ešte niekedy zavolajú do diskusie so smerákmi, donesiem si rušičku. Ak to bude rušiť aj vysielanie, budú sa musieť dohodnúť, či bude iba jedna vysielacia réžia alebo dve: jedna v televízii a druhá na SIS / Smere," uvažuje o najbližšom pláne poslanec, ktorému nie je cudzia kreatívna výroba množstva videí na sociálne siete.

Hlina nebol jediný, kto zareagoval na incident z vysielania a pridal sa aj jeho partner z diskusie a stranícky šéf Gröhling. "Po včerajšom Královi na ťahu som si našiel desiatky správ s fotkami ucha Tibora Gašpara. Zdá sa, že prišiel s odposluchom v uchu, videli ste to aj vy? A čuduj sa svete, rovnaký odposluch mal v uchu aj Richard Takáč. A keď na to dostal pán Gašpar jasnú otázku z publika, nevedel vôbec odpovedať. Páni, ako to je? Dostávate do ucha pokyny, čo máte povedať? Smer je strana hluchých: raz nepočuje Beňová, potom Gašpar, potom Takáč. Do ich centrály by sa zišiel dobrý otorinolaryngológ," zaglosoval si šéf SaS.

Netradičný moment diskusie, kedy sa celé Slovensko začalo pozerať na uši ministra a podpredsedu parlamentu, si už podľa očakávania "užíva" satirická scéna cez vtipy.

Po zverejnení týchto útržkov z relácie sa však na sociálnej sieti začala ozývať aj protistrana, ktorá argumentoval aj zábermi na uši opozičníkov. Aj z týchto záberov sa mohlo zdať, že majú niečo v ušiach, čo by túto teóriu vyvracalo.

K téme údajných slúchadiel v ušiach počas živej nahrávky politickej diskusie sme oslovili aj stranu Smer-SD. Gašpar zverejnil svoju reakciz na sociálnej sieti a svojsky sa pousmial nad úvahou opozičného politika. "Úsmevné, ide o prototyp, ktorý mi radí, ako si správne zaviazať šnúrky a kedy sa mám tváriť dôležito," ironicky hovoril do kamery Gašpar. "Bohužiaľ, batérie mi došli vo chvíli, keď sa ma pýtali na tie najťažšie otázky, vtedy som musel paradoxne použiť vlastný rozum," pokračoval v irónii Gašpar.

 
 

Žiak v relácii Gašpara priamo konfrontoval s otázkou, či má v uchu načúvacie zariadenie. Ten mu v odpovedi na túto tému nič nepovedal.

 
 

 

