Odborníci hodnotia kauzu Ferenčáka: VIDEO z garáže pochová jeho kariéru, šance na znovuzvolenie sú mizivé!

KEŽMAROK/BRATISLAVA - Tajná nahrávka z garáže u čerstvo nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka spôsobila veľký ošiaľ. Kým bývalý a zakladajúci člen Hlasu-SD musí vysvetľovať okolnosti videa, kde šuchocú bankovky, odborníci nazerajú na jeho kariéru ako politika. Má po tomto fiasku vôbec ešte šancu na znovuzvolenie?

Verejnosť bola šokovaná po tom, čo sa Ferenčákova tvár objavila v záhadnom videu z pravdepodobne kežmarskej garáže, kde neznámy muž diskutoval s poslancom ešte pred voľbami 2023 o veľkom finančnom obnose.

Kým niektorí si to vysvetľovali ako úplatok, Ferenčák vraví o pôžičke, ktorú však podľa mimoparlamentných Demokratov neuviedol v majetkovom priznaní, čo by mu prikazoval zákon.

Otázok je viac ako dosť, hlavne preto, že ide o sumu presahujúcu 45-tisíc eur a ide navyše o stále slúžiaceho primátora Kežmarku. Voľby sú pritom už neďaleko, a tak vyvstáva viacero otázok, ktoré mohli zodpovedať len politológovia.

"Samozrejme, zverejnené video poslanca Ferenčáka kompromituje. Určite transakcie v hotovosti v takejto vysokej sume nie sú v poriadku, v prípade fyzických osôb je zákonom stanovená horná hranica tuším 15-tisíc eur. Druhá vec je, že toto video sa objavilo práve v čase, keď sa Ferenčák dostal do konfliktu so svojou stranou a s koalíciou. Keby sa mu niekto chcel pomstiť, urobil by presne to isté," povedal pre Topky politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Pokiaľ je video výsledkom sledovania osoby štátnymi orgánmi, podľa Marušiaka to celé tiež vyvoláva podozrenie zneužitia moci. 

Podobný názor zastáva Michal Cirner, politológ z Prešovskej univerzity. "Sledujeme politickú rovinu a pokus o diskreditáciu poslanca, ktorý opustil vládnu koalíciu. Je to v istom zmysle aj zastrašovanie - 'Pozri čo na teba máme a neváhame to použiť'. Ostatné musia riešiť príslušné orgány, ak je čo riešiť," reagoval pre Topky Cirner.

Cirner pripúšťa teoretickú možnosť, že existujú aj ďalšie možné videá koaličníkov. "Svet politiky takto funguje, nebolo by to prvýkrát ani poslednýkrát. Nahrávky, odpočúvania sú v politike bežnou súčasťou politického boja a snahou o diskreditáciu či vydieranie," obáva sa Cirner. Takáto alternatíva by neprekvapila ani Marušiaka.

Je Ferenčák bez politickej šance?

Otázka tiež znie, či má Ferenčák po konflikte s Hlasom-SD a po zverejnení tohto videa ešte šancu vyhrať politickú súťaž o post primátora Kežmarku. "Myslím, že žiadna politická strana, ktorá má pud sebazáchovy, ho nebude podporovať ani na lokálnej, ani na celoštátnej úrovni, hoci spôsob, akým sa dané video dostalo na verejnosť, je prinajmenšom podozrivý. Musel by sa stať zázrak, aby bol zvolený opätovne," zamyslel sa Marušiak.

Šanca tu stále je, rozhodne vývoj kauzy

Až tak skepticky to však nevidí Cirner. "Myslím, že obyvatelia Kežmarku sú si vedomí, že pán Ferenčák je majetný, mnohí z nich prehliadajú tieto "pánske" huncútstva ako niečo prirodzené pre politikov a skôr sa zamyslia nad tým, čo urobil pre Kežmarok. Zatiaľ to nie je stratené, ale veľa ukáže ďalší vývoj kauzy," krotí vášne Cirner.

Huliakovci s kľúčmi od miešačky

To, že Ferenčák otvorene ohlásil, že je pripravený vysloviť nedôveru vláde, kde bude sedieť aj minister vnútra a šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok (čo momentálne sedí), dáva do verejného diskurzu realitu toho, že rozhodovacie právomoci a pomerné určovanie smeru koalície v parlamente má teraz v rukách skupinka okolo ministra Rudolfa Huliaka a Strany Vidieka.

Koalícia má tak bez Ferenčáka 78 hlasov, čo je krekhá väčšina. Primátor Kežmarku sa síce nechal počuť, že je pripravený podporiť "zákony pre ľudí" no treba tiež dodať, že uvedené povedal ešte pred zverejnením kontroverzného videa. Jeho akákoľvek ďalšia podpora koaličných zákonov v pléne je teda minimálne otázna.

Huliakovci by podľa Cirnera mali v prvom rade vedieť čo chcú. "Zatiaľ nerobia priveľké problémy, hrajú sa na vlastnom "piesočku" a nerozohrávajú príliš veľké a riskantné hry rok a niečo pred voľbami. Asi tušia, že musia využiť čas, ktorý majú k dispozícii, pretože ich politická budúcnosť je neistá," prispel názorom prešovský politológ.

"Určite, využijú (huliakovci, pozn. red.) príležitosť, keďže vedia, že v parlamente budú už len niečo viac než jeden rok," myslí si Marušiak z SAV.

