Streda25. marec 2026, meniny má Marián, zajtra Emanuel

Ferenčák odrazu čelí veľkému TLAKU: Video z garáže spustilo lavínu odporu, miestni chcú jeho KONIEC!

Ferenčákovi sa postavili už aj miestni a chcú referendum. Zobraziť galériu (3)
Ferenčákovi sa postavili už aj miestni a chcú referendum. (Zdroj: gettyimages.com, peticie.com, reprofoto Plus 7 dní)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

KEŽMAROK - Zdá sa, že počas stredy 25. marca sa pre bývalého člena poslaneckého klubu Hlas-SD a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka skomplikoval bežný život. Zverejnenie citlivého videa z garáže, kde počuť rátanie tisícov bankoviek spustilo lavínu otázok. Jeho účinkovanie vo videu nezanechalo stopu len u politickej opozície, ktorá reagovala rázne, ale aj u občanov mesta, ktorí teraz chcú zvolávať referendum.

Petícia sa objavila na známom portáli peticie.com. Miestni vymenovali ešte stále slúžiacemu primátorovi a poslancovi Národnej rady SR svoje body znepokojenia a majú jasnú požiadavku. Ferenčákovi spôsobilo komplikácie zverejnenie nečakaného videa z garáže, kde počuť vybavovanie sa o tisícoch eur a počuť šuchot bankoviek.

Uniklo tajné VIDEO s Ferenčákom: Počuť šušťanie bankoviek aj SLOVÁ o 45-tisícoch vyplatených na ruku! Prečítajte si tiež

Rátanie bankoviek a čudné slovné hry

Nateraz sa nevie, komu patrí hlas za kamerou, no pred objektívom je jasne vidieť poslanca v bielej košeli a v rifliach. "Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet," znie z úst Ferenčáka voči neznámej osobe vo videu. Tá počíta bankovky, trvá to istý čas, počuť šušťanie bankoviek. "To je pre teba," povie ešte Ferenčák v spomínanom videu, ktoré malo byť zaznamenané na jeseň roka 2023, a to ešte pred voľbami.

Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: reprofoto Plus 7 dní)

Chcú koniec primátora vo funkcii

"Petícia za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní primátora mesta Kežmarok," znie v úvode petície, ktorú zverejnili na stránke. "My, podpísaní obyvatelia mesta Kežmarok, vyjadrujeme hlbokú nespokojnosť s výkonom funkcie primátora mesta PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA, a to najmä z nasledujúcich dôvodov," píšu znepokojení obyvatelia a uvádzajú dôvody.

Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: peticie.com)

Podľa nich je na mieste zlyhanie v kauze Ľubica, dvojaký meter a nečinnosť, netransparentné riadenie a údajńu polarizáciu spoločnosti. V neposlednom rade miestni spomínajú veľmi čerstvo medializovaný "úplatkarsky kšeft z garáže za 45 +75 000 eur".

"Žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, aby v súlade s § 13a ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo miestne referendum o odvolaní primátora PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA," uzavreli. V najnovšom vyjadrení k videu sa Ferenčák vyjadril, že išlo o poskytnutie pôžičky, nie o úplatok.

Viac o téme: PetíciaFunkciaPrimátor KežmarokJán Ferenčák
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Uniklo tajné VIDEO s
Uniklo tajné VIDEO s Ferenčákom: Počuť šušťanie bankoviek aj SLOVÁ o 45-tisícoch vyplatených na ruku!
Domáce
Ján Ferenčák
Ján Ferenčák potvrdil opätovnú kandidatúru na primátora Kežmarku
Domáce
Premiér SR Robert Fico.
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Domáce
Ján Ferenčák
Ďalšia facka pre koalíciu: S Ferenčákom nemôžu počítať! Kľúčová bude trojica huliakovcov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Nikolka zo Sľubu o odvrátenej strane detskej slávy: Z tohto je malej herečke SMUTNO!
Prominenti
Müller: Je tam až príliš veľa z môjho života
Müller: Je tam až príliš veľa z môjho života
Správy
Prvý transport židovských žien si pripomenuli na železničnej stanici
Prvý transport židovských žien si pripomenuli na železničnej stanici
Správy

Domáce správy

FOTO Populárny obchod sťahuje ďalšie
Populárny obchod sťahuje ďalšie OBLEČENIE: Obsahuje nebezpečné chemikálie! FOTO máte ich doma?
Domáce
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou v Banskej Bystrici! Po brutálnom čine na mieste zomrel 51-ročný muž
Domáce
FOTO Úsek medzi Barcou a
Úsek medzi Barcou a Valalikmi je uzavretý! Čelný náraz auta s nákladným vozidlom má vážne následky
Domáce
Peľová sezóna topoľa ustupuje, čaká nás nárast peľu brezy a ďalších stromov
Peľová sezóna topoľa ustupuje, čaká nás nárast peľu brezy a ďalších stromov
Banská Bystrica

Zahraničné

Kamera zachytila otrasné správanie
Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom
Zahraničné
Väčšia moc pre EÚ:
Väčšia moc pre EÚ: Únia chce byť zakladajúcim členom tribunálu pre zločiny na Ukrajine
Zahraničné
Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák
Zbrojná spolupráca spečatená: Kaliňák v Portugalsku rokoval o nákupe dronov aj lietadiel KC-390
Zahraničné
Ruská nafta pre Kubu:
Ruská nafta pre Kubu: Minister Civiľov potvrdil posielanie humanitárnych zásielok paliva
Zahraničné

Prominenti

Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá
Exmarkizáčka pobúrila verejnosť: Nedá očkovať svoje 3-mesačné dieťa!
Domáci prominenti
FOTO Gabriela Marcinková, 3. kolo
Maštalír predviedol dychberúci tanečný výkon, no odkazuje: Prečo ma v Let's Dance neuvidíte tancovať
Domáci prominenti
Náhly koniec moderátorky hlavného
Náhly koniec moderátorky hlavného spravodajstva na obrazovke: Akútny nález!
Zahraniční prominenti
FOTO Bartalosovci sa tešia z
Toto človek nenaplánuje! Dvojnásobná radosť v rodine Bartalos: Dcérky prišli na svet v rovnaký deň
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pacientka obezitologičky Erika: Beriem
Pacientka obezitologičky Erika: Beriem lieky na chudnutie, je mi jedno, čo si kto myslí
vysetrenie.sk
Má červené oči a
Má červené oči a stojí pri mne! Zdravotníci odhalili NAJMRAZIVEJŠIE posledné slová, aké kedy v práci počuli
Zaujímavosti
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil
Vyhoďte bielidlo! Odborník odhalil JEDNU vec z lekárne, ktorá vydezinfikuje vašu TOALETU lepšie a bezpečne
Zaujímavosti
Vyhral 50 miliónov, no
Vyhral 50 miliónov, no e-maily hádzal do koša: Považoval ich za PODVOD! Keď sa dozvedel, že to je pravda, ONEMEL
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Odloží sa odstrihnutie od ruskej ropy? Saková naznačuje zmenu, ktorá zásadne ovplyvní Slovensko!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Nájomné bývanie bude dostupnejšie: Štát chce pomôcť seniorom, rodičom aj mladým!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!
Dostali ste už výpis z druhého piliera? Pozor, tieto dôležité veci si radšej skontrolujte!

Šport

VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
VIDEO Budúca nástupkyňa Vlhovej? Mladulinká nádej slovenského lyžovania, o ktorej budeme ešte počuť
Lyžovanie
Rozhodol gól v prvom polčase: Mladí Slováci vstúpili do druhej fázy kvalifikácie prehrou
Rozhodol gól v prvom polčase: Mladí Slováci vstúpili do druhej fázy kvalifikácie prehrou
Reprezentácia
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. štvrťfinále play-off
Tipsport liga

Auto-moto

TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Slováci sú online čoraz dlhšie: Štvrtina trávi na internete viac ako päť hodín denne
Kariera.sk TS
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
Najväčšie klamstvá v životopisoch: HR ich prekukne za 10 sekúnd. Robíte ich aj vy?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
Veľkonočnú cviklu s chrenom pripravte podľa týchto pomerov. Bude výrazná, ale nie príliš ostrá.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočný cviklový šalát
Veľkonočný cviklový šalát
Zeleninové šaláty
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Veľkonočný vajíčkový šalát: TOP spôsob, ako spotrebovať vajcia
Výber receptov

Technológie

Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Lockheed Martin predstavil raketový odpaľovač GRIZZLY. Vyzerá ako obyčajný kontajner, no odpáli raketu AGM-114 Hellfire
Armádne technológie
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Google od základov zmení, ako funguje tvoj Android. Tvoj starý telefón bude výrazne rýchlejší
Android
Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung predstavil Galaxy A57 a A37: AI, ktorú doteraz mali len drahšie modely, sa konečne dostáva aj do lacnejších
Samsung
42 čínskych lodí mapuje morské dno. Vzniká podmorský „veľký múr“ pre ponorkovú vojnu s USA
42 čínskych lodí mapuje morské dno. Vzniká podmorský „veľký múr“ pre ponorkovú vojnu s USA
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!

Pre kutilov

Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Čičmanská drevenica v rukách majstra: Dva roky svojpomocnej práce, ktoré stáli za to
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Partnerské vzťahy
Tieto ženy dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Vieme, čo je za tým
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kamera zachytila otrasné správanie
Zahraničné
Otrasný prípad: Úchylný hudobník sa vyzliekol donaha! Potom znásilnil ženu s alzheimerom
Populárny obchod sťahuje ďalšie
Domáce
Populárny obchod sťahuje ďalšie OBLEČENIE: Obsahuje nebezpečné chemikálie! FOTO máte ich doma?
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou
Domáce
MIMORIADNE Krvavý útok sekerou v Banskej Bystrici! Po brutálnom čine na mieste zomrel 51-ročný muž
Ferenčák odrazu čelí veľkému
Domáce
Ferenčák odrazu čelí veľkému TLAKU: Video z garáže spustilo lavínu odporu, miestni chcú jeho KONIEC!

Ďalšie zo Zoznamu