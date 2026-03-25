Ferenčák odrazu čelí veľkému TLAKU: Video z garáže spustilo lavínu odporu, miestni chcú jeho KONIEC!

KEŽMAROK - Zdá sa, že počas stredy 25. marca sa pre bývalého člena poslaneckého klubu Hlas-SD a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka skomplikoval bežný život. Zverejnenie citlivého videa z garáže, kde počuť rátanie tisícov bankoviek spustilo lavínu otázok. Jeho účinkovanie vo videu nezanechalo stopu len u politickej opozície, ktorá reagovala rázne, ale aj u občanov mesta, ktorí teraz chcú zvolávať referendum.
Petícia sa objavila na známom portáli peticie.com. Miestni vymenovali ešte stále slúžiacemu primátorovi a poslancovi Národnej rady SR svoje body znepokojenia a majú jasnú požiadavku. Ferenčákovi spôsobilo komplikácie zverejnenie nečakaného videa z garáže, kde počuť vybavovanie sa o tisícoch eur a počuť šuchot bankoviek.
Uniklo tajné VIDEO s Ferenčákom: Počuť šušťanie bankoviek aj SLOVÁ o 45-tisícoch vyplatených na ruku!
Rátanie bankoviek a čudné slovné hry
Nateraz sa nevie, komu patrí hlas za kamerou, no pred objektívom je jasne vidieť poslanca v bielej košeli a v rifliach. "Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet," znie z úst Ferenčáka voči neznámej osobe vo videu. Tá počíta bankovky, trvá to istý čas, počuť šušťanie bankoviek. "To je pre teba," povie ešte Ferenčák v spomínanom videu, ktoré malo byť zaznamenané na jeseň roka 2023, a to ešte pred voľbami.
Chcú koniec primátora vo funkcii
"Petícia za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní primátora mesta Kežmarok," znie v úvode petície, ktorú zverejnili na stránke. "My, podpísaní obyvatelia mesta Kežmarok, vyjadrujeme hlbokú nespokojnosť s výkonom funkcie primátora mesta PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA, a to najmä z nasledujúcich dôvodov," píšu znepokojení obyvatelia a uvádzajú dôvody.
Podľa nich je na mieste zlyhanie v kauze Ľubica, dvojaký meter a nečinnosť, netransparentné riadenie a údajńu polarizáciu spoločnosti. V neposlednom rade miestni spomínajú veľmi čerstvo medializovaný "úplatkarsky kšeft z garáže za 45 +75 000 eur".
"Žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, aby v súlade s § 13a ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo miestne referendum o odvolaní primátora PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka, MBA," uzavreli. V najnovšom vyjadrení k videu sa Ferenčák vyjadril, že išlo o poskytnutie pôžičky, nie o úplatok.